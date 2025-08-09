El Banco Central anticipó a cuánto cotizaría el dólar tras las elecciones

El Banco Central publicó este 6 de agosto los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado entre el 29 y el 31 de julio, con la participación de 41 analistas —31 consultoras y centros de investigación, y 10 entidades financieras—.

Después de varios días agitados, el dólar oficial cerró a $1.375 y tuvo una suba semanal de 6%

La suba del dólar impacta en los precios: empresas alimenticias ya remarcan con aumentos de hasta 8%

Uno de los datos relevantes del informe es a cuánto estiman que se ubicará el dólar oficial luego de las elecciones legislativas de octubre. "Para diciembre de 2025, el tipo de cambio promedio esperado es de $1.405 , lo que implica una suba interanual del 37,6%", asegura el escrito.

Para julio de 2025 , los especialistas estimaron una inflación mensual de 1,8% , lo que representa una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. El IPC núcleo también fue calculado en 1,8% , mientras que el grupo de los 10 mejores pronosticadores (“Top 10”) lo ubicó levemente más alto, en 1,9%.

El informe anticipa que en los próximos meses la inflación mensual se mantendrá por debajo del 2% , consolidando una tendencia de desaceleración.

El PIB del segundo trimestre habría crecido 0,8% desestacionalizado frente al primer trimestre del año, y se espera una desaceleración a 0,5% en el tercer trimestre, para luego repuntar a 0,6% en el cuarto. Para todo 2025, el crecimiento proyectado es del 5% respecto al promedio de 2024, tanto en el promedio general como en el Top 10.

Mercado laboral y tasas de interés

La tasa de desempleo para el segundo trimestre fue estimada en 7,6%, dos décimas por encima del relevamiento previo. Para el último trimestre del año, la proyección es de 7,0%, con una ligera mejora para el Top 10 (6,9%).

En materia financiera, la Tasa de Adelantos en Cuenta Corriente (TAMAR) de bancos privados para agosto se proyecta en 34,85% nominal anual (equivalente a 2,9% mensual). Para diciembre, se prevé una baja a 29,5% nominal anual (2,5% mensual).

Tipo de cambio y comercio exterior

La mediana de las proyecciones para agosto ubica el dólar oficial en $1.315, mientras que el Top 10 espera $1.304. Para diciembre de 2025, el tipo de cambio promedio esperado es de $1.405, lo que implica una suba interanual del 37,6%.

En el comercio exterior, se prevén exportaciones por USD 81.662 millones e importaciones por USD 75.115 millones, lo que arroja un superávit comercial proyectado de USD 6.507 millones, USD 374 millones más que en el relevamiento anterior.

Resultado fiscal

El superávit primario del Sector Público Nacional No Financiero para 2025 se calcula en $13,6 billones, con el Top 10 proyectando $14,3 billones. Ningún participante del REM estima un superávit inferior a $9,5 billones.

El REM 2025 completo