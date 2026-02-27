Tragedia aérea en Bolivia: 15 muertos y caos por intento de saqueo de dinero tras estrellarse avión Hércules

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), procedente de Santa Cruz , protagonizó un grave siniestro al sufrir una "excursión de pista" durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de El Alto y saldo hasta el momento es de 15 fallecidos.

La aeronave, que no pudo frenar a tiempo debido presuntamente a la presencia de hielo por una fuerte granizada, rompió el enmallado perimetral e impactó contra vehículos que circulaban por la avenida Costanera, cerca del puente Bolivia .

De acuerdo con los informes de la Unidad de Bomberos y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el incidente ha dejado un saldo preliminar de 15 personas fallecidas y decenas de heridos. El impacto fue devastador, alcanzando a vehículos de transporte público y particulares que se encontraban en la zona. El jefe de Bomberos, Pavel Tovar, confirmó que entre las víctimas fatales se encuentran tanto adultos como niños .

Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente que tuvo un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

La magnitud de la tragedia aún es incierta, ya que los equipos de rescate continúan trabajando para extraer cuerpos de los vehículos destrozados y localizar a tripulantes que permanecen desaparecidos entre los restos del avión.

A la tragedia humana se sumó un escenario de extrema tensión. La aeronave transportaba altas cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera destinadas a operaciones del Banco Central de Bolivia (BCB) , las cuales quedaron desparramadas sobre la vía pública tras el choque.

Lo que debería haber sido un operativo de rescate se convirtió en un enfrentamiento cuando aproximadamente 5,000 personas se aglomeraron con la intención de saquear los billetes. Según denunció el Cnl. Tovar, la turba agredió y apedreó a los bomberos para intentar romper el cerco de seguridad. Ante la imposibilidad de contener a la multitud de forma pacífica, la Policía Boliviana debió emplear gases lacrimógenos para dispersar a quienes intentaban ingresar por la fuerza a la zona del desastre.

Investigación y cierre del aeropuerto de El Alto

Las autoridades han confirmado el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de El Alto, lo que ha provocado la suspensión de todos los vuelos nacionales e internacionales. El Ministerio de Defensa y la FAB iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro, mientras los heridos han sido trasladados a diversos centros de salud, principalmente al Hospital del Norte.