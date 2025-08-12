Se conoció el inesperado lugar que ocupa Franco Colapinto en la historia de la Fórmula 1

Franco Colapinto se encuentra de vacaciones tras finalizar el primer semestre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y, para amenizar un poco la espera, las redes sociales de la categoría realizaron una publicación dedicada al piloto argentino de Alpine.
La escudería francesa destacó la participación del corredor nacional al elaborar una lista con los pilotos argentinos que más vueltas completaron en la historia de esta categoría del automovilismo: “ Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1″, escribió la entidad en su cuenta de Instagram.
image
Los números de Franco Colapinto en la Fórmula 1
De esta manera, el piloto de 22 años se metió en un grupo selecto de corredores albicelestes que formaron parte de la Fórmula 1 a lo largo de toda la historia, quedándose con el quinto lugar en la lista y con el objetivo de acercarse a los tres primeros.
Recordemos que en esta temporada, Colapinto es el único piloto en la parrilla que no pudo sumar puntos y figura en última posición del Campeonato de Pilotos.
¿Cuándo correrá Franco Colapinto en el Gran Premio de los Países Bajos?
Tras el receso por vacaciones, la Fórmula 1 competirá en el Gran Premio de los Países Bajos que se llevará a cabo en el circuito de Zandvoort, el domingo 31 de agosto de 2025.
Franco Colapinto, piloto de Alpine
Horarios del fin de semana (hora de Argentina):
Viernes 29 de agosto
- Práctica 1: 7:30
- Práctica 2: 11:00
Sábado 30 de agosto
- Práctica 3: 6:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31 de agosto
- Carrera – GP de los Países Bajos: 10:00