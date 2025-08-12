Se conoció el inesperado lugar que ocupa Franco Colapinto en la historia de la Fórmula 1

El joven piloto argentino logró una marca que lo ubica junto a los nombres más importantes del país en la historia de la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto se encuentra de vacaciones tras finalizar el primer semestre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y, para amenizar un poco la espera, las redes sociales de la categoría realizaron una publicación dedicada al piloto argentino de Alpine.

La escudería francesa destacó la participación del corredor nacional al elaborar una lista con los pilotos argentinos que más vueltas completaron en la historia de esta categoría del automovilismo: “ Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1″, escribió la entidad en su cuenta de Instagram.

image Los números de Franco Colapinto en la Fórmula 1 De esta manera, el piloto de 22 años se metió en un grupo selecto de corredores albicelestes que formaron parte de la Fórmula 1 a lo largo de toda la historia, quedándose con el quinto lugar en la lista y con el objetivo de acercarse a los tres primeros.

Recordemos que en esta temporada, Colapinto es el único piloto en la parrilla que no pudo sumar puntos y figura en última posición del Campeonato de Pilotos.

La lista final de los pilotos argentinos con más vueltas en la Fórmula 1 Carlos Reutemann (6986) Juan Manuel Fangio (3022) José Froilán González (1296) Gastón Mazzacane (1057) Franco Colapinto (853) Roberto Mieres (790) Esteban Tuero (613) Carlos Menditeguy (517) Onofre Marimón (428)