Flavio Briatore no se calló nada sobre el presente de Alpine y lanzó una advertencia a Franco Colapinto

El asesor principal de la escudería francesa realizó una evaluación de la temporada y pidió a todos sus miembros redoblar esfuerzos para lo que se viene.

Flavio Briatore y Franco Colapinto

Flavio Briatore y Franco Colapinto

Flavio Briatore se trasladó a sus redes sociales para hacer catarsis sobre el durísimo presente de Alpine en la Fórmula 1, donde marcha último en el Campeonato de Constructores con 20 puntos, todos conseguidos por Pierre Gasly. Además, la escudería transita tensiones internas, con partidas de empleados clave, nuevas caras y errores en los pits.

Por Redacción Deportes
Es por ello que el principal asesor del equipo francés no se guardó nada y admitió que el team vive un momento complicado y anticipó que, tras el receso por vacaciones, habrá exigencias renovadas para todos, incluido Franco Colapinto: Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano”, expresó Briatore en un mensaje publicado en Instagram.

Flavio Briatore: desde la autocrítica a la presión para lo que viene a Alpine

Briatore habló del presente y de sus planes a futuro con Alpine: “Ahora es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto”, contó el italiano, quien espera un profundo cambio en la actitud del equipo.

Espero que todos vuelvan de las vacaciones de verano con mucha determinación y espíritu de lucha”, lanzó, en un mensaje directo para los pilotos y el staff técnico. Lo cierto es que esta frase no pasó para nada desapercibida y muchos la leyeron como una advertencia para todos, incluido Colapinto, quien todavía no alcanzó el rendimiento esperado a bordo de uno de los peores monoplazas de la parrilla.

Recordemos que la escudería apostó fuerte por el argentino, quien reemplazó a Jack Doohan tras la séptima carrera del calendario y es hasta el momento, el único piloto que no pudo sumar puntos, ocupando el último puesto en el Campeonato de Pilotos.

A este duro presente, se le sumó el accidente protagonizado por el pilarense en los Test de Neumáticos Pirelli, donde el piloto reserva Paul Aron tuvo la chance de correr varias vueltas y dejar buenas impresiones.

Hay que decir que el argentino estará, como mínimo, hasta fin de año al frente del equipo, por lo que tendrá tiempo de sobra para demostrar todo su talento en pista y cambiar el panorama de una escudería que pasa por un durísimo momento y apunta al coche de 2026.

