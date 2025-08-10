Franco Colapinto sin paz: la Fórmula 1 publicó la grilla de pilotos para el 2026 sin el argentino de Alpine

Según un posteo de la F1, el piloto argentino todavía no tiene su lugar asegurado en Alpine la próxima temporada.

La Fórmula 1 se encuentra en un breve receso por vacaciones y es en esta parte del año que comienza la "Silly Season", es decir el momento de la temporada donde surgen rumores de todo tipo, ya que los pilotos y escuderías comienzan a cerrar contratos para el próximo año, y Franco Colapinto no es ajeno al fenómeno.

En ese contexto, la máxima categoría del automovilismo decidió publicar un informe dando a conocer al público el estado de los asientos de los equipos para el 2026. Algo que, sin duda, llamó la atención de todos es la no inclusión del corredor argentino.

image La grilla de pilotos para el 2026, según las redes de la Fórmula 1. “Mirando hacia adelante. Así luce la alineación de pilotos de 2026 en esta etapa de la temporada”, se lee en la publicación de la cuenta oficial de la F1 en X, junto a un gráfico con los nombres de los 11 equipos (a los diez actuales se sumará Cadillac) y los pilotos que, por el momento, ya tienen su lugar asegurado en la parrilla.

Además de la ausencia de Colapinto y la vacante en Alpine, debemos decir que Max Verstappen todavía no tiene compañero confirmado en Red Bull y hay tres equipos que todavía no anuncian a sus pilotos el próximo año (Mercedes, RB y Cadillac).

El futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1 Recordemos que esta semana, el sitio especializado Planet F1 publicó un artículo que cortó de raíz todos los rumores sobre una posible salida del argentino este año y el título fue rotundo: "Franco Colapinto no enfrenta ninguna amenaza inmediata a su asiento en Alpine“.