10 de agosto de 2025 - 19:11

Franco Colapinto sin paz: la Fórmula 1 publicó la grilla de pilotos para el 2026 sin el argentino de Alpine

Según un posteo de la F1, el piloto argentino todavía no tiene su lugar asegurado en Alpine la próxima temporada.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Connor Zilisch, joven piloto de NASCAR sufrió una fractura de clavícula tras caer desde la parte superior de su auto

Victoria y fractura en un video: ganó en NASCAR y su caída del auto se hizo viral

Por Redacción Deportes
Marcos Rojo, nuevo refuerzo de Racing

Con una indirecta a Boca, Marcos Rojo fue presentado en Racing: "el PR1MER GRANDE"

Por Redacción Deportes

En ese contexto, la máxima categoría del automovilismo decidió publicar un informe dando a conocer al público el estado de los asientos de los equipos para el 2026. Algo que, sin duda, llamó la atención de todos es la no inclusión del corredor argentino.

image
La grilla de pilotos para el 2026, según las redes de la Fórmula 1.

“Mirando hacia adelante. Así luce la alineación de pilotos de 2026 en esta etapa de la temporada”, se lee en la publicación de la cuenta oficial de la F1 en X, junto a un gráfico con los nombres de los 11 equipos (a los diez actuales se sumará Cadillac) y los pilotos que, por el momento, ya tienen su lugar asegurado en la parrilla.

Además de la ausencia de Colapinto y la vacante en Alpine, debemos decir que Max Verstappen todavía no tiene compañero confirmado en Red Bull y hay tres equipos que todavía no anuncian a sus pilotos el próximo año (Mercedes, RB y Cadillac).

El futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Recordemos que esta semana, el sitio especializado Planet F1 publicó un artículo que cortó de raíz todos los rumores sobre una posible salida del argentino este año y el título fue rotundo: "Franco Colapinto no enfrenta ninguna amenaza inmediata a su asiento en Alpine“.

Franco Colapinto
Lo cierto es que en dicha publicación analizaron la temporada del piloto argentino y afirmaron que “los rumores sobre un cambio de Bottas carecen de fundamento“, dando por zanjado el asunto.

Afinaciones como estas dan tranquilidad al entorno del piloto y a todos sus fans, algo que puede disminuir la presión de ocupar su asiento de la mejor forma y, así, cosechar algunos puntos en las próximas 10 carreras que restan. "Si Colapinto comienza a recuperarse, tiene buenas posibilidades de ser retenido junto a Gasly para la próxima temporada“, agregaron desde este mismo sitio.

Colapinto y Gasly, en el peor momento de Alpine
Así sería la grilla de pilotos de la F1 en 2026

McLaren

  • Lando Norris
  • Oscar Piastri

Ferrari

  • Charles Leclerc
  • Lewis Hamilton

Red Bull

  • Max Verstappen
  • Piloto por confirmar

Aston Martin

  • Fernando Alonso
  • Lance Stroll

Mercedes

  • Piloto por confirmar
  • Piloto por confirmar

Alpine

  • Pierre Gasly
  • Piloto por confirmar

Haas

  • Oliver Bearman
  • Esteban Ocon

Williams

  • Alexander Albon
  • Carlos Sainz

RB (Visa Cash App RB)

  • Piloto por confirmar
  • Piloto por confirmar

Cadillac (nuevo equipo)

  • Piloto por confirmar
  • Piloto por confirmar

Audi (ex-Sauber)

  • Nico Hülkenberg
  • Gabriel Bortoleto
