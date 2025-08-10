Franco Colapinto sin paz: la Fórmula 1 publicó la grilla de pilotos para el 2026 sin el argentino de Alpine

La Fórmula 1 se encuentra en un breve receso por vacaciones y es en esta parte del año que comienza la "Silly Season", es decir el momento de la temporada donde surgen rumores de todo tipo, ya que los pilotos y escuderías comienzan a cerrar contratos para el próximo año, y Franco Colapinto no es ajeno al fenómeno.
En ese contexto, la máxima categoría del automovilismo decidió publicar un informe dando a conocer al público el estado de los asientos de los equipos para el 2026. Algo que, sin duda, llamó la atención de todos es la no inclusión del corredor argentino.
image
La grilla de pilotos para el 2026, según las redes de la Fórmula 1.
“Mirando hacia adelante. Así luce la alineación de pilotos de 2026 en esta etapa de la temporada”, se lee en la publicación de la cuenta oficial de la F1 en X, junto a un gráfico con los nombres de los 11 equipos (a los diez actuales se sumará Cadillac) y los pilotos que, por el momento, ya tienen su lugar asegurado en la parrilla.
Además de la ausencia de Colapinto y la vacante en Alpine, debemos decir que Max Verstappen todavía no tiene compañero confirmado en Red Bull y hay tres equipos que todavía no anuncian a sus pilotos el próximo año (Mercedes, RB y Cadillac).
El futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1
Recordemos que esta semana, el sitio especializado Planet F1 publicó un artículo que cortó de raíz todos los rumores sobre una posible salida del argentino este año y el título fue rotundo: "Franco Colapinto no enfrenta ninguna amenaza inmediata a su asiento en Alpine“.
Franco Colapinto
Franco Colapinto, piloto de Alpine
Lo cierto es que en dicha publicación analizaron la temporada del piloto argentino y afirmaron que “los rumores sobre un cambio de Bottas carecen de fundamento“, dando por zanjado el asunto.
Afinaciones como estas dan tranquilidad al entorno del piloto y a todos sus fans, algo que puede disminuir la presión de ocupar su asiento de la mejor forma y, así, cosechar algunos puntos en las próximas 10 carreras que restan. "Si Colapinto comienza a recuperarse, tiene buenas posibilidades de ser retenido junto a Gasly para la próxima temporada“, agregaron desde este mismo sitio.
Colapinto y Gasly, en el peor momento de Alpine
Colapinto y Gasly, en el peor momento de Alpine.
@AlpineF1Team
Así sería la grilla de pilotos de la F1 en 2026
McLaren
- Lando Norris
- Oscar Piastri
Ferrari
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
Red Bull
- Max Verstappen
- Piloto por confirmar
Aston Martin
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
Mercedes
- Piloto por confirmar
- Piloto por confirmar
Alpine
- Pierre Gasly
- Piloto por confirmar
Haas
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
Williams
- Alexander Albon
- Carlos Sainz
RB (Visa Cash App RB)
- Piloto por confirmar
- Piloto por confirmar
Cadillac (nuevo equipo)
- Piloto por confirmar
- Piloto por confirmar
Audi (ex-Sauber)
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto