Con una indirecta a Boca, Marcos Rojo fue presentado en Racing: "el PR1MER GRANDE"

El defensor llega al club de Avellaneda para disputar solamente la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Marcos Rojo, nuevo refuerzo de Racing

Marcos Rojo, nuevo refuerzo de Racing

El marcador central de 35 años que rescindió su contrato con el club de La Ribera fue anunciado por los perfiles de la Academia: “Marcos Rojo ya es jugador del PR1MER GRANDE. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa Libertadores”, fue el mensaje de Racing en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1954604260915560604&partner=&hide_thread=false

Lo llamativo en esta presentación fue que el apellido del jugador no aparece en la imagen, por estar asociada al apodo de Independiente, clásico rival del nuevo hogar del zaguero. Vale recordar que el DT Gustavo Costas, ya sea por cábala o por simple aversión al rival, suele evitar el color e incluso nombrar la palabra hasta en su vida cotidiana.

El posteo de Racing generó ciertas repercusiones al hacer énfasis a que el futbolista disputará la máxima competición internacional y Boca e Independiente no. Recordemos que el Xeneize quedó eliminado en la fase de repechaje frente a Alianza Lima, mientras que el Rojo disputa la Copa Sudamericana debido a que no clasificó al principal certamen del continente.

Por su parte, Rojo solo podrá jugar la Libertadores y la Copa Argentina. Esto se debe a que el futbolista se convirtió en agente libre después del tiempo estipulado por la Asociación del Fútbol Argentino, donde impone una fecha límite de ser inscripto para poder estar habilitado en el Torneo Clausura.

Es por este motivo que el defensor no se encuentra en condiciones de jugar el campeonato local y Racing solamente se hará cargo de la parte salarial durante el tiempo que esté vinculado a la institución. Además, su contrato incluye un sueldo base pero que incrementa considerablemente según la productividad del zaguero central, que llevará la número 6 en su espalda.

