Marcos Rojo rescindirá con Boca y se conocieron los nombres de los 2 clubes que lo quieren

Durante este viernes, el defensor de 35 años firmará la rescisión de su contrato con el Xeneize y deberá elegir entre Estudiantes o Racing.

Finalmente, el defensor de Boca, Marcos Rojo, decidió rescindir su contrato con el club de la Ribera, tras rechazar la propuesta en primera instancia. De esta manera, el futbolista de 35 años quedará en libertad de acción y podrá negociar con otra institución.

De acuerdo con las últimas informaciones, fue el exjugador del Manchester United quien decidió, de común acuerdo con la Comisión Directiva, finalizar el vínculo contractual con el cuadro azul y oro.

Dicho acuerdo establece que Rojo cobrará hasta el último día trabajado y en el transcurso de la mañana firmará la recisión del contrato. Recordemos que, el pasado miércoles, el zaguero le envió un mensaje a Marcelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme (presidente de Boca) y quien lleva adelante la gestión, luego de que su entorno lo convenciera de que dejar Brandsen 805 sería la decisión correcta.

¿Cuál será el futuro de Marcos Rojo tras dejar Boca? Una vez se concrete la desvinculación con el conjunto de La Ribera, el futbolista tendrá libertad de acción para incorporarse al club que desee contratarlo. En primera instancia, el principal interesado era Estudiantes de La Plata, club en el que debutó y que lo pretende desde hace varias semana, pero lo cierto es que surgió otro club que ve con buenos ojos contratarlo.

Se trata de Racing, donde Gustavo Costas ya habría dado el visto bueno para iniciar las gestiones. Eso sí, dicha operación deberá cerrarse rápidamente porque hoy a las 18 culmina el período de inscripción (tres pueden ser provisorias hasta el lunes a las 12) para los equipos que disputen los octavos de final de la Copa Libertadores.