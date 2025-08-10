Alexis Mac Allister falló un penal decisivo y la temporada de Inglaterra comenzó con una gran sorpresa

El Crystal Palace venció por penales al Liverpool y se consagró en la Community Shield, la supercopa del fútbol inglés.

Crystal Palace derrotó al Liverpool de Alexis Mac Allister en la final de la Community Shield. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Crystal Palace vive un año inolvidable en su historia y logró otro título tras vencer en definición por penales 3 a 2 al Liverpool de Alexis Mac Allister, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, y consiguió la Community Shield en mítico estadio Wembley.

La gran figura de la jornada fue el arquero del conjunto del sur de Londres, Dean Henderson, tras tapar dos disparos desde los doce pasos al argentino y a Harvey Elliot, mientras que Mohammed Salah envió el suyo por encima del travesaño. Por otro lado, para los Reds, convirtieron el neerlandés Cody Gakpo y el húngaro Dominik Szoboszlai.

En tanto, para el Palace convirtieron Jean Philippe Mateta, Ismaila Sarr y Justin Devenny, el definitivo, mientras que Allison le tapó el disparo a Eberechi Eze y la ejecución de Borna Sosa se estrelló en el poste superior.

Así le atajaron el penal a Alexis Mac Allister

Crystal Palace consigue su segundo título al hilo Crystal Palace se alzó por primera vez en su historia con el título que enfrentaba al campeón de la Premier League 2024/2025 (Liverpool) y al de la FA Cup de la misma temporada. De esta forma, el conjunto londinense abrió la temporada con otro trofeo en sus vitrinas, tras cerrar la pasada campaña con la copa más antigua del mundo en sus manos.

Hay que decir que, los primeros noventa minutos finalizaron en empate 2-2, con goles de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, para los comandados por Arne Slot. En cambio, Mateta, de penal, y Sarr hicieron lo propio para Las Águilas.