Alexis Mac Allister falló un penal decisivo y la temporada de Inglaterra comenzó con una gran sorpresa

Crystal Palace vive un año inolvidable en su historia y logró otro título tras vencer en definición por penales 3 a 2 al Liverpool de Alexis Mac Allister, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, y consiguió la Community Shield en mítico estadio Wembley.
La gran figura de la jornada fue el arquero del conjunto del sur de Londres, Dean Henderson, tras tapar dos disparos desde los doce pasos al argentino y a Harvey Elliot, mientras que Mohammed Salah envió el suyo por encima del travesaño. Por otro lado, para los Reds, convirtieron el neerlandés Cody Gakpo y el húngaro Dominik Szoboszlai.
Dean Henderson del Crystal Palace, la gran figura de su equipo.
EFE/EPA/TOLGA AKMEN
En tanto, para el Palace convirtieron Jean Philippe Mateta, Ismaila Sarr y Justin Devenny, el definitivo, mientras que Allison le tapó el disparo a Eberechi Eze y la ejecución de Borna Sosa se estrelló en el poste superior.
Así le atajaron el penal a Alexis Mac Allister
Crystal Palace consigue su segundo título al hilo
Crystal Palace se alzó por primera vez en su historia con el título que enfrentaba al campeón de la Premier League 2024/2025 (Liverpool) y al de la FA Cup de la misma temporada. De esta forma, el conjunto londinense abrió la temporada con otro trofeo en sus vitrinas, tras cerrar la pasada campaña con la copa más antigua del mundo en sus manos.
Hay que decir que, los primeros noventa minutos finalizaron en empate 2-2, con goles de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, para los comandados por Arne Slot. En cambio, Mateta, de penal, y Sarr hicieron lo propio para Las Águilas.
Por su parte, el mediocampista argentino y campeón del mundo, comenzó desde el banco de suplentes e ingresó a los 26 minutos del complemento. Allí, protagonizó una polémica acción cuando tocó el balón con el brazo dentro del área, aunque el árbitro Chris Kavanagh no sancionó la pena máxima.
El encuentro comenzó con intensidad, ya que a los 4 minutos de juego Ekitike rompió el cero para Liverpool con un gran remate cruzado al palo izquierdo del guardameta rival, tras una jugada previa de 22 toques. Poco tiempo después, Mateta, de penal, igualó el cotejo.
Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace celebra el gol del 1-1 durante el partido de la FA Community Shield.
EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Sin embargo, los Reds volvieron a adelantarse de la mano de Frimpong, quien con algo de fortuna debido a que habría intentado enviar un centro al área, terminó por batir a Henderson y puso el 2-1 parcial. Ya en el complemento, Sarr, extremo senegalés de 27 años, llevó la partida a una definición por penales que quedó en manos de las Águilas.