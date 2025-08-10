Barracas Central ganó y es el sorpresivo líder de la Liga Profesional

Barracas Central venció este domingo como local por 3-1 a Aldosivi , en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional , llevado a cabo en el estadio Claudio Fabián Tapia . Así, se subió a la cima de la tabla de ubicaciones.

En el primer tiempo, el Guapo impuso condiciones desde el comienzo y dicha superioridad se trasladó al resultado cuando Bruera logró romper el cero tras empujar la pelota al fondo de la red , luego de un remate de Rodrigo Insúa, que sirvió para darle a los locales la ventaja parcial al descanso.

Asimismo, el arranque del complemento fue frenético. Barracas logró estirar la ventaja con un tanto de Morales, luego de una gran acción colectiva que tuvo la participación de Javier Ruiz -desbordó por el sector izquierdo- y el propio Bruera -asistió de cabeza al delantero de 22 años-.

No obstante, en la siguiente jugada Justo Giani aprovechó una mala salida desde el fondo de los locales y habilitó a Tiago Serrago , quien sacó un potente remate de derecha para vencer al arquero Marcos Ledesma.

Más adelante, fue la visita quien cometió una equivocación defensiva y permitió que Barracas vuelva a estirar la ventaja a dos goles. Tomas Kummer no despejó la pelota cuando pudo y Ruíz aprovechó para ganarle la posición, pero se encontró con el guardameta rival. Sin embargo, su respuesta fue floja y dejó la pelota viva dentro del área para la llegada del atacante platense de 26 años.

Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa alcanzaron la cima del Grupo A del campeonato local con 9 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, con tres victorias y una derrota. Ahora, deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 16:15.

Por su parte, el Tiburón de Mar del Plata no pudo sumar de a tres y alejarse de los puestos de descenso por lo que complicó su situación. Actualmente se encuentra en la penúltima posición tanto en la tabla anual como en la de promedios. El viernes 15 de agosto, Aldosivi deberá recibir a Belgrano a partir de las 15:30, por la siguiente jornada de la Liga Profesional.

Formaciones de Barracas Central – Aldosivi:

Barracas Central (3): Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Morales; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Aldosivi (1): Jorge Carranza; Ignacio Guerrico, Gonzalo Mottes, Tomás Kummer, Giuliano Cerato; Roberto Bochi, Federico Gino; Ayrton Preciado, Justo Giani, Tiago Serrago; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Datos del partido:

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Arbitro: Darío Herrera.

VAR: Luis Lobo Medina

Goles: PT: 28m Facundo Bruera (B). ST: 3m Gonzalo Morales (B); 5m Tiago Serrago (A); 13m Facundo Bruera (B).

Cambios: ST: al inicio Rodrigo González por Ignacio Guerrico (A); 23m Matías García por Roberto Bochi (A); 24m Facundo De la Vega por Tobías Cervera (A); 26m Ciro Rosane por Gonzalo Morales (B); 33m Franco Rami por Ayrton Preciado (A); 38m Tomás Porra por Javier Ruíz (B); 39m Blas Palavecino por Justo Giani (A); 44m Maximiliano Puig por Iván Tapia (B).

