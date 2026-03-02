Quién es Ryoga Kida, el japonés de Argentinos Juniors que rompió una racha de 25 años

El clima en el estadio Diego Armando Maradona era insoportable. Argentinos Juniors caía ante Barracas Central mientras la tribuna descargaba su furia por la reciente eliminación en la Copa Libertadores. Fue entonces cuando Ryoga Kida , un juvenil japonés de 20 años, conectó un centro con una pirueta acrobática para sentenciar el empate definitivo en el minuto 44.

La jugada fue tan espectacular como inusual, cuando Kida aprovechó un envío cruzado de Facundo Jainikoski y, a pesar de recibir un empujón previo, se lanzó con un movimiento similar a una patada de artes marciales para vencer al arquero Marcelo Miño . El impacto contra el suelo le provocó un dolor momentáneo en el brazo derecho, pero la euforia por su primer tanto oficial en Argentina sepultó cualquier molestia física.

Este hito deportivo marca el regreso de la bandera japonesa a las redes de la Primera División nacional tras un cuarto de siglo de sequía. El último antecedente databa de 2001, cuando Naohiro Takahara anotó vistiendo la camiseta de Boca Juniors . Sin embargo, a diferencia de aquella experiencia mediática, el proceso de Kida en La Paternal responde a una planificación deportiva de largo plazo que comenzó hace dos años con su arribo a las divisiones inferiores.

La llegada de un futbolista asiático a la liga argentina a una edad tan temprana responde a un cambio de paradigma en la formación internacional de los jugadores. Tradicionalmente, los jóvenes talentos japoneses buscaban el salto directo a Europa para pulir su técnica. No obstante, el caso de Kida ilustra una búsqueda de la agresividad y el instinto competitivo que caracteriza al fútbol sudamericano.

Al integrarse a la Reserva de Argentinos Juniors con 18 años, el jugador buscó "absorber" la capacidad de resolución en espacios reducidos y el roce físico constante de una nación campeona del mundo antes de enfrentar el mercado europeo . Este mecanismo de aprendizaje por inmersión le permitió disputar 33 partidos en la categoría preliminar y anotar seis goles antes de dar el salto definitivo al equipo profesional.

El joven delantero llegó proveniente del Nagoya Grampus de la J1 League sin hablar el idioma, pero con una determinación absoluta, ya que antes de firmar, Kida investigó el linaje de Argentinos Juniors, comprendiendo que el club no solo fue el punto de partida de Diego Maradona, sino también el lugar donde se formaron campeones del mundo actuales como Alexis Mac Allister.

Un contrato extendido y la calma en La Paternal

El rendimiento de Kida en este inicio de temporada es una de las pocas noticias positivas para un equipo que atraviesa una crisis de resultados. Tras debutar en enero contra Sarmiento de Junín, el atacante ganó terreno en la consideración del cuerpo técnico, ingresando en los momentos de mayor tensión para los partidos. Su gol desactivó los cánticos de protesta de una hinchada que exige mayor compromiso tras la eliminación continental.

En cuanto a su contrato, la dirigencia de Argentinos Juniors lo extendió hasta finales de 2025. Esta apuesta por un perfil internacional atípico para el mercado local refuerza la identidad del club como un sistema de formación sólido capaz de moldear talentos de cualquier origen. Con el dorsal 32 en la espalda y un estilo de juego que prioriza la verticalidad, Ryoga Kida intenta ahora escribir un capítulo propio en una liga donde los jugadores japoneses siempre fueron vistos como una curiosidad y no como una pieza clave del engranaje goleador.