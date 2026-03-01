Independiente Rivadavia y River chocan en el Malvinas Argentinas: hora, TV, formaciones

El Azul del Parque enfrenta al Millonario este lunes desde las 21.30 horas, en un duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga Profesional.

Este lunes por la noche, específicamente desde las 21.30 horas, habrá un partido grande en el Estadio Malvinas Argentinas con la presencia de ambos públicos. El puntero y sensación Independiente Rivadavia recibe a un alicaído River Plate, en un duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Azul llega en un excelente momento, puntero de la Zona B y con un equipo cada vez más asentado desde el andamiaje colectivo. En Mendoza se ha fortalecido contra elencos grandes como Independiente de Avellaneda, y en la ruta se convirtió en un elenco complicado de superar. Es inteligente y juega bien sin importar quién esté enfrente, y esa es su principal virtud.

Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional Walter Caballero / Los Andes Pero ahora, el equipo de Alfredo Berti tendrá una de sus pruebas de fuego para comprobar definitivamente si está para grandes cosas tal como ocurrió en 2025. Enfrentar a River, por más complicado que esté en el presente, siempre es relevante. Por tal motivo, el entrenador planea poner toda la carne al asador y respetar el esquema táctico que tantos réditos le ha dado en esta temporada.

El Millonario, por su parte, está en una etapa de transición luego de la dolorosa salida de su ídolo Marcelo Gallardo, mientras espera por el arribo de su nuevo entrenador. Así, este lunes Marcelo Escudero se hará cargo de forma interina y momentánea para salir del paso.

Con varios jugadores apuntados por el público, y con los juveniles pidiendo pista, el DT planea darle titularidad a un mix entre los referentes como Marcos Acuña o Sebastián Driussi, y los pibes como Ian Subiabre y Joaquín Freitas. En general, será una chande de oro para todos los integrantes del plantel para mostrar que están para jugar y comenzar a dejar atrás los magros resultados.