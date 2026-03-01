1 de marzo de 2026 - 21:19

Independiente Rivadavia y River chocan en el Malvinas Argentinas: hora, TV, formaciones

El Azul del Parque enfrenta al Millonario este lunes desde las 21.30 horas, en un duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia - River Plate

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Pero ahora, el equipo de Alfredo Berti tendrá una de sus pruebas de fuego para comprobar definitivamente si está para grandes cosas tal como ocurrió en 2025. Enfrentar a River, por más complicado que esté en el presente, siempre es relevante. Por tal motivo, el entrenador planea poner toda la carne al asador y respetar el esquema táctico que tantos réditos le ha dado en esta temporada.

El Millonario, por su parte, está en una etapa de transición luego de la dolorosa salida de su ídolo Marcelo Gallardo, mientras espera por el arribo de su nuevo entrenador. Así, este lunes Marcelo Escudero se hará cargo de forma interina y momentánea para salir del paso.

Con varios jugadores apuntados por el público, y con los juveniles pidiendo pista, el DT planea darle titularidad a un mix entre los referentes como Marcos Acuña o Sebastián Driussi, y los pibes como Ian Subiabre y Joaquín Freitas. En general, será una chande de oro para todos los integrantes del plantel para mostrar que están para jugar y comenzar a dejar atrás los magros resultados.

River vs Banfield
River volvió al triunfo tras cuatro fechas en la despedida de su entrenador, Marcelo Gallardo. Fausto Vera (foto) fue una de las figuras del Millonario.

River volvió al triunfo tras cuatro fechas en la despedida de su entrenador, Marcelo Gallardo. Fausto Vera (foto) fue una de las figuras del Millonario.

Promesa de partidazo en el Estadio Malvinas Argentinas, que lucirá con un gran marco de público debido a la lógica presencia de los hinchas de Independiente Rivadavia, pero también por la posibilidad de que asista el público neutral, que seguramente apoyará a River Plate.

Posibles formaciones de Independiente Rivadavia vs. River:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi, Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.

Datos del partido:

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras.

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium.

Minuto a minuto y estadísticas:

