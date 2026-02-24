24 de febrero de 2026 - 16:25

Tensión en Independiente: discutió con Quinteros y fue borrado para el partido de hoy en Mendoza

el defensor protagonizó un fuerte ida y vuelta con el entrenador tras la derrota con Independiente Rivadavia y ahora corre riesgo su lugar en el once titular.

Discutió con Quinteros y fue borrado de los convocados.

Discutió con Quinteros y fue borrado de los convocados.

Foto:

Walter Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Huracán Las Heras disputó un amistoso con Deportivo Maipú

Huracán Las Heras jugó un amistoso ante Maipú, pensando en el Torneo Federal A

Por Emanuel Cenci
Boca respaldó completamente a Claudio Tapia ante los ataques.

Boca ratificó su apoyo a la AFA y respaldó la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura

Por Redacción Deportes

Tras el pitazo final en el Estadio Bautista Gargantini, el clima en el vestuario se tornó espeso. Según informó el periodista Matías Martínez, el entrenador cuestionó al defensor Kevin Lomónaco por una acción puntual vinculada a los goles recibidos, y la respuesta del jugador no cayó bien. Ese cruce dejó una evidente tensión puertas adentro.

image
Kevin Lom&oacute;naco y un dif&iacute;cil presente en Independiente de Avellaneda.

Kevin Lomónaco y un difícil presente en Independiente de Avellaneda.

Un tenso cruce en los vestuarios luego de la derrota de Independiente

De acuerdo a lo que trascendió, al ingresar a los vestuarios el técnico le marcó su responsabilidad en las conquistas del rival con una frase directa: “Te comiste dos goles”. El zaguero, de 24 años y con pasado en Red Bull Bragantino, retrucó sin filtro: “Vos sos el DT y también te equivocás”. Además, no sería la primera diferencia entre ambos, ya que el futbolista no cumpliría con algunos de los controles habituales que dispone el cuerpo técnico durante las prácticas, un aspecto que también habría pesado en la determinación.

Pensando en el duelo ante uno de los equipos recientemente ascendidos a la Liga Profesional de Fútbol, el entrenador ya habría optado por dejar al defensor al margen, pese a que integró la delegación que viajó nuevamente a territorio mendocino.

image
Gustavo Quinteros - DT de Independiente de Avellaneda.

Gustavo Quinteros - DT de Independiente de Avellaneda.

A horas del encuentro, si finalmente Lomónaco no integra el once inicial, todo indica que Juan Fedorco ocupará su lugar en la zaga y formará dupla central junto a Sebastián Valdéz. Un escenario delicado para Independiente, que necesita resultados urgentes para recuperar confianza y enderezar el rumbo en el torneo.

El episodio deja en evidencia un momento sensible puertas adentro en Club Atlético Independiente, donde los resultados y la convivencia interna comienzan a pesar cada vez más. Con la obligación de sumar y recuperar solidez futbolística, el equipo deberá enfocarse en el partido ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, mientras la decisión de Gustavo Quinteros marca un mensaje claro hacia el plantel en un tramo del campeonato que no admite más tropiezos.

image
Juan Fedorco, posible reemplazante de Lom&oacute;naco en la zaga central.

Juan Fedorco, posible reemplazante de Lomónaco en la zaga central.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, se encuentra en un complicado proceso judicial que amenaza más frentes de tormenta. 

"Chiqui" Tapia bajo presión: las tres rutas del dinero que investigan los jueces rumbo al Mundial 2026

Por Redacción Política
Mañana saldrán a la venta las entras para la Finalissima.

Venta de entradas para la Finalissima entre Argentina y España: precio y dónde conseguirlas

Por Redacción Deportes
Es figura en el PSG, fue acusado por violación y ahora enfrentará un juicio antes del Mundial 2026.

Es figura en el PSG, fue acusado por violación y ahora enfrentará un juicio antes del Mundial 2026

Por Francisco Moreno
Stefano Di Carlo, presidente de River.

El sucesor de Gallardo en River tiene dos plazos para reforzarse: hasta cuando puede incorporar jugadores

Por Francisco Moreno