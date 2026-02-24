Tensión en Independiente: discutió con Quinteros y fue borrado para el partido de hoy en Mendoza

el defensor protagonizó un fuerte ida y vuelta con el entrenador tras la derrota con Independiente Rivadavia y ahora corre riesgo su lugar en el once titular.

Independiente llega golpeado tras la derrota ante Independiente Rivadavia en Mendoza, un encuentro en el que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros fue perdiendo intensidad con el correr de los minutos y no logró defender la ventaja que había conseguido en el marcador. Ahora, el Rojo afrontará un nuevo compromiso frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Tras el pitazo final en el Estadio Bautista Gargantini, el clima en el vestuario se tornó espeso. Según informó el periodista Matías Martínez, el entrenador cuestionó al defensor Kevin Lomónaco por una acción puntual vinculada a los goles recibidos, y la respuesta del jugador no cayó bien. Ese cruce dejó una evidente tensión puertas adentro.

image Kevin Lomónaco y un difícil presente en Independiente de Avellaneda. Internet Un tenso cruce en los vestuarios luego de la derrota de Independiente De acuerdo a lo que trascendió, al ingresar a los vestuarios el técnico le marcó su responsabilidad en las conquistas del rival con una frase directa: “Te comiste dos goles”. El zaguero, de 24 años y con pasado en Red Bull Bragantino, retrucó sin filtro: “Vos sos el DT y también te equivocás”. Además, no sería la primera diferencia entre ambos, ya que el futbolista no cumpliría con algunos de los controles habituales que dispone el cuerpo técnico durante las prácticas, un aspecto que también habría pesado en la determinación.

Pensando en el duelo ante uno de los equipos recientemente ascendidos a la Liga Profesional de Fútbol, el entrenador ya habría optado por dejar al defensor al margen, pese a que integró la delegación que viajó nuevamente a territorio mendocino.

image Gustavo Quinteros - DT de Independiente de Avellaneda. Internet A horas del encuentro, si finalmente Lomónaco no integra el once inicial, todo indica que Juan Fedorco ocupará su lugar en la zaga y formará dupla central junto a Sebastián Valdéz. Un escenario delicado para Independiente, que necesita resultados urgentes para recuperar confianza y enderezar el rumbo en el torneo.