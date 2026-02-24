24 de febrero de 2026 - 18:05

Gianluca Prestianni se defendió ante la UEFA y apuntó a Vinícius: "Me llamó enano"

El extremo del Benfica presentó nuevos argumentos ante la UEFA para defenderse de las fuertes acusaciones por parte del Real Madrid.

Crece la tensión entre Vinícius y Prestianni con la UEFA de por medio.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Redacción Deportes
El futuro de Prestianni es incierto tras el cruce con Vinícius Jr.

La UEFA abrió expedientes tras el escándalo de Prestianni con Vinícius JR por Champions League

Por Redacción Deportes

A raíz de esa situación, la UEFA resolvió aplicar una sanción provisional a Prestianni, quien quedó inhabilitado para disputar el duelo de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu y no tiene aún una fecha confirmada para su regreso. Más allá de la suspensión, el futbolista argentino viajó a Madrid junto al plantel portugués para acompañar a sus compañeros.

image

Prestianni también denunció a Vinícius ante la UEFA

En las últimas horas, el atacante decidió contraatacar y presentó una denuncia ante el organismo europeo por los dichos que, según su versión, recibió de parte de Vinícius durante el intercambio en el campo del Estadio da Luz. De acuerdo con lo informado por The New York Times, Prestianni aseguró que el brasileño lo llamó “enano” en medio de la discusión.

Especialistas en materia disciplinaria consideran poco probable que la UEFA modifique la sanción impuesta, ya que el ente mantiene una postura estricta frente a cualquier expresión de tinte racista o discriminatorio. Al menos por ahora, la medida se sostendrá mientras avanzan las investigaciones.

Vinicius Junior
Desde la organización no hubo pronunciamiento oficial respecto de la denuncia del argentino contra Vinícius. Prestianni sí reconoció haber utilizado el término “maricón” durante el cruce, aunque negó de manera categórica haber emitido un insulto de carácter racial. Por el momento, tras esta presentación, la UEFA no analiza adoptar nuevas decisiones en el caso.

El presidente del Benfica se mostró enojado también por la doble vara que mostró UEFA, suspendiendo a Gianluca Prestianni pero no a Federico Valverde para el partido de vuelta de los 16avos de final de esta Champions League. El uruguayo fue denunciado por el club portugués, por una agresión sin pelota sobre el final del partido.

image
