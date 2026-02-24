Gianluca Prestianni se defendió ante la UEFA y apuntó a Vinícius: "Me llamó enano"

El extremo del Benfica presentó nuevos argumentos ante la UEFA para defenderse de las fuertes acusaciones por parte del Real Madrid.

Crece la tensión entre Vinícius y Prestianni con la UEFA de por medio.

El conflicto entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior continúa sumando capítulos. Todo se originó tras el cruce que ambos protagonizaron en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid por los playoffs de la UEFA Champions League, cuando el delantero brasileño denunció que el ex jugador de Vélez le dijo “mono”, acusándolo de un acto racista en pleno encuentro.

A raíz de esa situación, la UEFA resolvió aplicar una sanción provisional a Prestianni, quien quedó inhabilitado para disputar el duelo de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu y no tiene aún una fecha confirmada para su regreso. Más allá de la suspensión, el futbolista argentino viajó a Madrid junto al plantel portugués para acompañar a sus compañeros.

image Prestianni también denunció a Vinícius ante la UEFA En las últimas horas, el atacante decidió contraatacar y presentó una denuncia ante el organismo europeo por los dichos que, según su versión, recibió de parte de Vinícius durante el intercambio en el campo del Estadio da Luz. De acuerdo con lo informado por The New York Times, Prestianni aseguró que el brasileño lo llamó “enano” en medio de la discusión.

Especialistas en materia disciplinaria consideran poco probable que la UEFA modifique la sanción impuesta, ya que el ente mantiene una postura estricta frente a cualquier expresión de tinte racista o discriminatorio. Al menos por ahora, la medida se sostendrá mientras avanzan las investigaciones.

Vinicius Junior Vinicius Junior acusó a Prestianni de racismo en la Champions League ESPN Desde la organización no hubo pronunciamiento oficial respecto de la denuncia del argentino contra Vinícius. Prestianni sí reconoció haber utilizado el término “maricón” durante el cruce, aunque negó de manera categórica haber emitido un insulto de carácter racial. Por el momento, tras esta presentación, la UEFA no analiza adoptar nuevas decisiones en el caso.