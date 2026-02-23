23 de febrero de 2026 - 12:00

La UEFA suspende a Prestianni tras denuncia de Vinícius Jr.: baja clave para la revancha en Madrid

El delantero argentino se pierde la vuelta de los playoffs tras una sanción provisoria de UEFA basada en el Artículo 14 del Reglamento Disciplinario.

Los Andes
Redacción Deportes

La UEFA notificó este lunes la suspensión provisional de Gianluca Prestianni tras investigar denuncias de comportamiento discriminatorio contra Vinícius Jr. en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid. La decisión convierte al exVélez en una baja crítica para José Mourinho de cara a la revancha del próximo miércoles en España.

Vinicius Jr acusó a Prestianni de racismo en la Champions League

Caos en la Champions League: Vinicius Jr acusó a Prestianni de racismo y amenazó con retirarse

Emanuel Cenci
Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA respaldó a Vinicius Jr y pidió sanción para Prestianni: "Tomen medidas"

Redacción Deportes

El Artículo 14 y el impacto inmediato en el esquema de José Mourinho

La sanción fue comunicada oficialmente a las Águilas en las primeras horas de este lunes, determinando que Prestianni no podrá formar parte de la lista de convocados ni ocupar un lugar en el banco de suplentes en el Estadio Santiago Bernabéu. El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) basó su dictamen en un informe provisional que señala una infracción prima facie relacionada con conductas discriminatorias durante el encuentro del pasado 17 de febrero en Portugal.

Para el entrenador José Mourinho, esta noticia representa un problema táctico de magnitud, ya que contaba con el extremo argentino como una pieza titular indiscutida para intentar revertir el 0-1 sufrido en el primer partido de estos playoffs de la Champions League. La ausencia de Prestianni obliga al cuerpo técnico luso a reconfigurar su frente de ataque en un escenario donde la efectividad goleadora es la única llave para la clasificación.

La UEFA suspende a Prestianni tras denuncia de Vinícius Jr.: baja clave para la revancha en Madrid

La defensa de Prestianni en el vestuario de las Águilas

Ante la gravedad de las acusaciones y el ruido mediático generado por la denuncia de la estrella brasileña del Real Madrid, Prestianni tomó una decisión drástica antes del entrenamiento dominical en Lisboa. El futbolista detuvo la actividad para reunir a sus compañeros y al cuerpo técnico con el fin de pedir disculpas por la exposición negativa que está sufriendo la institución.

Sin embargo, el descargo del jugador no fue únicamente un acto de contrición. Según reveló el diario deportivo portugués Récord, el joven delantero aprovechó la intimidad del grupo para defender su integridad y asegurar a sus colegas que en ningún momento profirió insultos racistas contra Vinícius Jr..

El procedimiento de la UEFA: una investigación que continúa abierta

Es fundamental comprender que la resolución adoptada por la UEFA no es definitiva, sino una medida cautelar de protección de la integridad de la competencia. El organismo designó a un Inspector de Ética y Disciplina (EDI) para profundizar en las denuncias presentadas tras el choque del 17 de febrero, y la suspensión de un partido es el resultado de una solicitud directa de este inspector basada en pruebas preliminares.

Vinicius Junior
Vinicius Junior acusó a Prestianni de racismo en la Champions League

Vinicius Junior acusó a Prestianni de racismo en la Champions League

"Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso", reza el comunicado oficial, lo que abre la puerta a sanciones mucho más severas si se comprueba el comportamiento discriminatorio. El mecanismo funciona mediante la aplicación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que es extremadamente riguroso con cualquier gesto o expresión que atente contra la dignidad humana por motivos de raza o etnia.

Mientras tanto, el Benfica debe decidir si el futbolista acompaña a la delegación a Madrid para apoyar desde afuera o si permanece entrenando en Portugal a la espera de una resolución final que podría marcar su carrera en Europa.

Este escenario se suma a las tensiones previas, como las declaraciones del capitán Nicolás Otamendi sobre la hostilidad del cruce, confirmando que la revancha de la Champions League se jugará bajo un clima de máxima hostilidad deportiva y administrativa.

Redacción Deportes
Francisco Moreno
Francisco Moreno
