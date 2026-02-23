El delantero argentino se pierde la vuelta de los playoffs tras una sanción provisoria de UEFA basada en el Artículo 14 del Reglamento Disciplinario.

La UEFA suspende a Prestianni tras denuncia de Vinícius Jr.: baja clave para la revancha en Madrid.

La UEFA notificó este lunes la suspensión provisional de Gianluca Prestianni tras investigar denuncias de comportamiento discriminatorio contra Vinícius Jr. en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid. La decisión convierte al exVélez en una baja crítica para José Mourinho de cara a la revancha del próximo miércoles en España.

El Artículo 14 y el impacto inmediato en el esquema de José Mourinho La sanción fue comunicada oficialmente a las Águilas en las primeras horas de este lunes, determinando que Prestianni no podrá formar parte de la lista de convocados ni ocupar un lugar en el banco de suplentes en el Estadio Santiago Bernabéu. El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) basó su dictamen en un informe provisional que señala una infracción prima facie relacionada con conductas discriminatorias durante el encuentro del pasado 17 de febrero en Portugal.

Para el entrenador José Mourinho, esta noticia representa un problema táctico de magnitud, ya que contaba con el extremo argentino como una pieza titular indiscutida para intentar revertir el 0-1 sufrido en el primer partido de estos playoffs de la Champions League. La ausencia de Prestianni obliga al cuerpo técnico luso a reconfigurar su frente de ataque en un escenario donde la efectividad goleadora es la única llave para la clasificación.

DLA - 2026-02-23T115628.996 La UEFA suspende a Prestianni tras denuncia de Vinícius Jr.: baja clave para la revancha en Madrid EFE/ Jose Sena Goulao La defensa de Prestianni en el vestuario de las Águilas Ante la gravedad de las acusaciones y el ruido mediático generado por la denuncia de la estrella brasileña del Real Madrid, Prestianni tomó una decisión drástica antes del entrenamiento dominical en Lisboa. El futbolista detuvo la actividad para reunir a sus compañeros y al cuerpo técnico con el fin de pedir disculpas por la exposición negativa que está sufriendo la institución.

Sin embargo, el descargo del jugador no fue únicamente un acto de contrición. Según reveló el diario deportivo portugués Récord, el joven delantero aprovechó la intimidad del grupo para defender su integridad y asegurar a sus colegas que en ningún momento profirió insultos racistas contra Vinícius Jr..