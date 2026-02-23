Código rojo en Guadalajara: la FIFA analiza cambiar la sede del Repechaje y del Mundial 2026

El estallido de violencia en Guadalajara, tras un operativo militar que terminó con la muerte del líder narco Nemesio Oseguera , puso a la FIFA en estado de alerta máxima. Con la ciudad bajo "código rojo" y el transporte suspendido, la sede del Repechaje Intercontinental de marzo y del Mundial 2026 de junio corre hoy serio peligro.

La situación en la capital de Jalisco pasó de la tensión al caos absoluto en cuestión de horas . El gobernador Pablo Lemus decretó formalmente el código rojo tras confirmarse la muerte de Oseguera, lo que derivó en incendios, ataques a civiles y una masiva fuga de presos. Para la entidad que regula el fútbol global, el problema es inmediato, ya que el Estadio Akron debe recibir en poco más de un mes los duelos decisivos por las últimas plazas mundialistas.

El cronograma estipulado por Zúrich marcaba que el próximo jueves 26 de marzo debían enfrentarse Nueva Caledonia y Jamaica en el recinto de las Chivas . El ganador de ese cruce tendría que jugar la final por el cupo mundialista contra la República Democrática del Congo el martes 31 de marzo. Con las actividades escolares canceladas y el transporte público fuera de servicio, la viabilidad de garantizar la seguridad de las delegaciones extranjeras es, por estas horas, nula.

El contexto que vuelve crítica esta noticia es la fragilidad de los protocolos de emergencia en una de las sedes principales de la Copa del Mundo . No se trata de un hecho aislado de inseguridad, sino de una toma de la ciudad por parte de organizaciones delictivas en protesta por la caída de su líder.

Este escenario de "guerra abierta" obligó a la suspensión inmediata de la vida civil en Guadalajara este lunes 23 de febrero, dejando a la FIFA con un margen de maniobra escaso para el torneo clasificatorio de marzo.

La consecuencia directa para el torneo es la posible mudanza de la sede del Repechaje Intercontinental. Si bien los medios mexicanos se muestran optimistas respecto a normalizar la situación para el partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Azteca, la FIFA teme que el conflicto se extienda en el tiempo o se replique en otras regiones.

Recordemos que el Estadio Akron tiene programados cuatro partidos clave de la fase de grupos, incluyendo el segundo encuentro de la Selección de México y un duelo de alto impacto entre España y Uruguay el 26 de junio.

Por el momento, no hay una decisión tomada desde Zúrich, pero el clima en México no es el adecuado para recibir un evento de esta magnitud. Habrá que seguir de cerca los próximos movimientos de la FIFA respecto a la confirmación de la sede para el duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica del 26 de marzo.