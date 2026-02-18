18 de febrero de 2026 - 14:01

Panini confirma la fecha: cuándo llega el álbum del Mundial 2026 a los kioscos argentinos

La espera terminó para los coleccionistas: Panini anunció que el álbum oficial llegará en marzo de 2026 con un formato récord.

Por Nicolás Salas

La fiebre por las figuritas ya tiene un cronograma oficial en Argentina. Panini confirmó que el álbum para el Mundial 2026 desembarcará en los kioscos de todo el país durante marzo, retomando su tradicional calendario de lanzamiento otoñal. Con un diseño expandido y funciones digitales, la colección busca capitalizar el entusiasmo masivo por la Selección.

El regreso al esquema de comercialización habitual representa un alivio para los seguidores locales que, en la edición anterior, debieron adaptarse a los tiempos excepcionales de un torneo jugado en noviembre. En esta oportunidad, la firma italiana garantiza que el producto estará disponible aproximadamente noventa días antes del partido inaugural en el Estadio Azteca.

Para asegurar el stock ante una demanda masiva, el proceso de producción en las plantas gráficas comenzó a finales de 2025. Esta planificación busca evitar los quiebres de stock que han caracterizado a lanzamientos previos.

Cuándo será el inicio de la preventa digital y física

La estrategia de lanzamiento se dividirá en dos etapas bien marcadas. La preventa oficial comenzará el primer día de marzo a través de canales digitales, permitiendo a los usuarios más ansiosos adquirir los "kits iniciales", que habitualmente incluyen ejemplares de tapa dura. Semanas después, el producto llegará de forma física a la red de kioscos y comercios de cercanía.

Esta ventana de tres meses previa al inicio del torneo, fijado para el 11 de junio de 2026, es el plazo que la FIFA y Panini consideran óptimo para que los coleccionistas puedan completar el ejemplar antes de que la pelota empiece a rodar. El acuerdo de exclusividad garantiza que esta sea la única colección oficial permitida para el evento.

Un álbum récord: por qué esta edición será la más grande de la historia

La estructura del álbum 2026 obligará a los fanáticos a un esfuerzo mayor que en ediciones pasadas. Debido a la expansión del torneo, se ha incrementado significativamente la cantidad de espacios disponibles y, por ende, el número de figuritas necesarias para llenar el ejemplar. Se trata, según los datos técnicos del fabricante, de la edición de colección más extensa producida hasta la fecha.

En cuanto al diseño, cada una de las sedes (Canadá, Estados Unidos y México) contará con un espacio dedicado en las páginas centrales. Además, se mantendrán secciones clásicas que rinden homenaje a los estadios emblemáticos, como el Ciudad de México, antes conocido como Azteca, y a las leyendas del fútbol mundial. Por último, es preciso decir que los escudos brillantes seguirán siendo el componente más buscado y difícil de conseguir de la colección.

