7 de mayo de 2026 - 15:46

Mundial 2026: El Cuti Romero mostró detalles de su recuperación e ilusiona a todo el plantel Albiceleste

MUNDIAL 2026. Cuti Romero evoluciona de la lesión en el ligamento colateral derecho y publicó imágenes con la férula, en el médico y disfrutando en familia.

El Cuti Romero se recupera de su lesión: del encuentro con el Dibu Martínez a los paseos con sus hijos.&nbsp;

El Cuti Romero se recupera de su lesión: del encuentro con el Dibu Martínez a los paseos con sus hijos. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Si bien evitó el peor de los panoramas posibles, el Cuti Romero sí sufrió una lesión sensible en el ligamento colateral medial de su pierna derecha. Aunque llegará con el alta médica y futbolística a la Copa del Mundo, la preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni pasa por la falta de ritmo futbolístico que tendrá uno de los pilares de la defensa y la Selección Argentina.

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Cuti Romero trabaja a contrareloj para llegar al Mundial 2026.

Cuti Romero trabaja a contrareloj para llegar al Mundial 2026.

En España aseguran que Cuti Romero está en carpeta de Barcelona

El medio español Sport informó que la dirigencia del equipo catalán intentará cerrar el arribo de Alessandro Bastoni, futbolista que se desempeña en Inter de Italia, pero en caso de que no prosperen las negociaciones, el ex-Belgrano es la opción B.

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