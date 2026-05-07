Mundial 2026: El Cuti Romero mostró detalles de su recuperación e ilusiona a todo el plantel Albiceleste

MUNDIAL 2026. Cuti Romero evoluciona de la lesión en el ligamento colateral derecho y publicó imágenes con la férula, en el médico y disfrutando en familia.

El Cuti Romero se recupera de su lesión: del encuentro con el Dibu Martínez a los paseos con sus hijos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian Romero (@cutiromero2) El defensor cordobés publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos, donde mezcla momentos en familia, jugando con sus hijos Valentino y Lucy, y con amigos, entre ellos el Dibu Martínez, y otras con distintos momentos de su recuperación: imágenes luciendo la indumentaria de la Albiceleste con una férula en su pierna derecha y con el médico que lo está tratando.

Si bien evitó el peor de los panoramas posibles, el Cuti Romero sí sufrió una lesión sensible en el ligamento colateral medial de su pierna derecha. Aunque llegará con el alta médica y futbolística a la Copa del Mundo, la preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni pasa por la falta de ritmo futbolístico que tendrá uno de los pilares de la defensa y la Selección Argentina.

image Cuti Romero trabaja a contrareloj para llegar al Mundial 2026. Gentileza.