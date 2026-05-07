Mundial 2026: El Cuti Romero mostró detalles de su recuperación e ilusiona a todo el plantel Albiceleste

Cuando Cristian Romero dejó el campo de juego entre lágrimas en la derrota de Tottenham ante Sunderland por la Premier League, se encendieron las alarmas en la Selección Argentina. Afortunadamente, los resultados de los estudios indicaron que, si bien no jugaría hasta el final de la temporada, su lesión en la rodilla no será lo suficientemente grave y llegará en condiciones al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El Cuti posteó detalles de su evolución.
El defensor cordobés publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos, donde mezcla momentos en familia, jugando con sus hijos Valentino y Lucy, y con amigos, entre ellos el Dibu Martínez, y otras con distintos momentos de su recuperación: imágenes luciendo la indumentaria de la Albiceleste con una férula en su pierna derecha y con el médico que lo está tratando.
Si bien evitó el peor de los panoramas posibles, el Cuti Romero sí sufrió una lesión sensible en el ligamento colateral medial de su pierna derecha. Aunque llegará con el alta médica y futbolística a la Copa del Mundo, la preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni pasa por la falta de ritmo futbolístico que tendrá uno de los pilares de la defensa y la Selección Argentina.
En España aseguran que Cuti Romero está en carpeta de Barcelona
El medio español Sport informó que la dirigencia del equipo catalán intentará cerrar el arribo de Alessandro Bastoni, futbolista que se desempeña en Inter de Italia, pero en caso de que no prosperen las negociaciones, el ex-Belgrano es la opción B.