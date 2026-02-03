3 de febrero de 2026 - 13:02

Cuti Romero rompió el silencio y explotó contra la dirigencia del Tottenham Hotspur: "¡Vergonzoso!"

El capitán argentino no se calló nada y criticó a los dirigentes por la falta de jugadores tras el empate ante el City.

Por Francisco Moreno

La tensión en el vestuario de los Spurs alcanzó su punto máximo tras el empate 2-2 contra el Manchester City. A pesar del resultado, Romero no ocultó su malestar por las condiciones en las que el equipo debió afrontar el compromiso, revelando que solo contaban con 11 jugadores del primer equipo disponibles para jugar.

Una crisis de plantel que agotó la paciencia del capitán

El defensor cordobés, quien debió ser reemplazado en el entretiempo por molestias físicas, utilizó sus redes sociales para exponer la precariedad de la plantilla actual: "Ayer todos mis compañeros hicieron un gran esfuerzo; fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos aunque no me sentía bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles", escribió el campeón del mundo, rematando su mensaje con un contundente "¡Increíble, pero cierto y vergonzoso!".

Esta situación es la consecuencia directa de una plaga de lesiones que ya suma nueve bajas en lo que va de 2026. Ante la falta de variantes, el cuerpo técnico liderado por Thomas Frank se vio obligado a completar la convocatoria con futbolistas juveniles, lo que evidencia una alarmante falta de profundidad en el equipo titular.

El fantasma del Real Madrid y un mercado bajo la lupa

La furia de Romero no es casual y surge en un momento donde su nombre suena con fuerza en la órbita del Real Madrid. A pesar de ser el capitán y haber renovado recientemente por cuatro temporadas, el rendimiento colectivo del Tottenham preocupa: el club ocupa la decimocuarta posición en la Premier League, situándose a solo nueve puntos de la zona de descenso.

El descontento del plantel también apunta al reciente mercado de pases invernal, que cerró el pasado 2 de febrero. Durante este periodo, la dirigencia vendió a piezas clave como Brennan Johnson y solo incorporó a Conor Gallagher y al joven brasileño Souza, de 19 años. La falta de refuerzos de peso para paliar las bajas por lesión dejó al entrenador con un margen de maniobra casi inexistente para las tres competencias en curso.

Recordemos que esta no es la primera vez que Romero se enfrenta públicamente a la conducción del club. En enero el jugador ya había acusado a los directivos de aparecer únicamente "cuando las cosas van bien" para decir "mentiras". En aquella oportunidad, el central cuestionó la falta de apoyo en los momentos difíciles, una postura que hoy vuelve a ratificar tras el partido ante el City.

