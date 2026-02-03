Cuti Romero rompió el silencio y explotó contra la dirigencia del Tottenham Hotspur: "¡Vergonzoso!"

El capitán argentino no se calló nada y criticó a los dirigentes por la falta de jugadores tras el empate ante el City.

Cristian Cuti Romero volvió a sacudir los cimientos del Tottenham Hotspur con una crítica letal hacia la planificación del club. Tras jugar al límite frente al Manchester City con una plantilla diezmada, el capitán argentino calificó la situación de "vergonzosa". Su descargo público abre una grieta profunda que pone en duda su continuidad en Londres.

La tensión en el vestuario de los Spurs alcanzó su punto máximo tras el empate 2-2 contra el Manchester City. A pesar del resultado, Romero no ocultó su malestar por las condiciones en las que el equipo debió afrontar el compromiso, revelando que solo contaban con 11 jugadores del primer equipo disponibles para jugar.

Cristian Cuti Romero El jugador de fútbol Cristian Cuti Romero Los Andes Una crisis de plantel que agotó la paciencia del capitán El defensor cordobés, quien debió ser reemplazado en el entretiempo por molestias físicas, utilizó sus redes sociales para exponer la precariedad de la plantilla actual: "Ayer todos mis compañeros hicieron un gran esfuerzo; fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos aunque no me sentía bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles", escribió el campeón del mundo, rematando su mensaje con un contundente "¡Increíble, pero cierto y vergonzoso!".

Esta situación es la consecuencia directa de una plaga de lesiones que ya suma nueve bajas en lo que va de 2026. Ante la falta de variantes, el cuerpo técnico liderado por Thomas Frank se vio obligado a completar la convocatoria con futbolistas juveniles, lo que evidencia una alarmante falta de profundidad en el equipo titular.

El fantasma del Real Madrid y un mercado bajo la lupa La furia de Romero no es casual y surge en un momento donde su nombre suena con fuerza en la órbita del Real Madrid. A pesar de ser el capitán y haber renovado recientemente por cuatro temporadas, el rendimiento colectivo del Tottenham preocupa: el club ocupa la decimocuarta posición en la Premier League, situándose a solo nueve puntos de la zona de descenso.