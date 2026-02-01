El Real Madrid pisa fuerte por Cuti Romero y prepara una jugosa oferta para el Tottenham

Desde el Real Madrid están listos para desembolsar una cifra histórica para asegurar al Cuti Romero en su próximo proyecto deportivo.

El Real Madrid aceleró sus movimientos en el mercado de pases europeo y trazaría una oferta significativa por Cuti Romero, defensor central argentino que se ha consolidado como figura en la Premier League. Según diversas versiones desde España e Inglaterra, el club merengue está dispuesto a poner sobre la mesa una cifra muy superior a lo tradicional para un zaguero.

La intención del Madrid sería asegurar la llegada del ex defensor de Belgrano de Córdoba antes de que finalice la campaña 2025/26, anticipándose a otros clubes de elite que también han seguido de cerca su desempeño. El “Cuti”, campeón del Mundo con Argentina, es conocido por su firmeza en el mano a mano, su lectura táctica y su juego aéreo, encaja con el perfil de jugador de jerarquía que el equipo blanco valora para consolidar una defensa competitiva a nivel local e internacional.

image Cuál es la cifra descabellada que prepara el Real Madrid para quedarse con el "Cuti" Aunque no se han oficializado montos concretos, diversas fuentes indican que la oferta del Real Madrid podría superar ampliamente los €100 millones, tomando en cuenta variables de rendimiento y bonos anexos, lo que de concretarse lo colocaría entre los traspasos más altos de un defensa en el mercado europeo.

Tottenham Hotspur, por su parte, sabe del interés merengue y analiza la postura que adoptará en caso de recibir un ofrecimiento formal. El club inglés valora al "Cuti" como pieza clave de su esquema y, si bien no descarta negociar, buscaría maximizar ingresos para equilibrar su plan financiero sin comprometer su proyecto deportivo.

image La posible llegada de Romero a la Casa Blanca también generó reacciones entre la afición y analistas, que destacan cómo un zaguero de su experiencia y carácter podría aportar solidez en fases decisivas de la Champions League y en los duelos más exigentes de LaLiga española.