Willem Dafoe, el "duende bostero" que festejó en la Bombonera: así fue la visita del actor

Los hinchas del Xeneize celebraron la presencia del legendario actor que, entre muchos papeles, destacó como el villano del Hombre Araña.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La victoria de Boca ante Newell's pasó a segundo plano por la presencia del reconocido actor estadounidense Willem Dafoe en la platea de la Bombonera. La hinchada lo recibió a puro cántico y hasta lo apodó como "el duende bostero", en referencia al villano que interpretó en la franquicia de Spider-Man, algo que él agradeció muy feliz.

La estrella de Hollywood estaba en Argentina luego del estreno en el Malba de "The Souffleur", una película independiente dirigida por el argentino Gastón Solnicki. Después de su cita cinéfila, el actor de 70 años visitó lugares emblemáticos de Buenos Aires y dio el presente este domingo a la tarde en la cancha de Boca, incluso con la camiseta puesta, similar a lo que hizo la cantante Dua Lipa tiempo atrás.

El artista, ganador de infinidad de premios y protagonista de laureados filmes como "La última tentación de Cristo", "Mississippi Burning", "The Florida Project" y "El faro", celebró con entusiasmo el gol que nació en los pies de Exequiel Zeballos, quien avanzó decidido hacia el área rival y habilitó por la izquierda a Lautaro Blanco. Las cámaras captaron el momento exacto en que Dafoe se sumó al festejo de la hinchada.

Los fanáticos, felices por el contexto y cercanos al palco de Dafoe, comenzaron a cantar “el duente es bostero” y el actor respondió con risas y gestos de entusiasmo, luego de que le tradujeran el cántico.

Willem Dafoe recibió su estrella en el Paseo de la Fama. / Gentileza

"Duende bostero": Willem Dafoe, el nuevo hincha de Boca

Muy buena onda, Dafoe también expresó su alegría en diálogo con la prensa local: dijo que es "una larga historia" su fanatismo por Boca debido a sus múltiples viajes a Buenos Aires.

"Me gusta mucho, hay mucha energía, podría quedarme viendo esto para siempre", declaró el actor sobre el fervor xeneize en la Bombonera.

