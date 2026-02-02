2 de febrero de 2026 - 11:12

Alarma por Cuti Romero: el DT del Tottenham sembró preocupación en la Selección Argentina

Thomas Frank explicó la salida por lesión del capitán argentino ante el Manchester City y dio un detalle que preocupa rumbo a la Finalissima y el Mundial 2026.

Thomas Frank y Cristian Cuti Romero.

Thomas Frank y Cristian Cuti Romero.

Foto:

Por Francisco Moreno

La salud de Cristian Cuti Romero se convirtió en foco de atención tanto en Inglaterra como en Argentina luego de que el defensor argentino fuera sustituido en el entretiempo del partido entre Tottenham Hotspur y Manchester City en la Premier League, en un encuentro que terminó 2-2 este domingo en Londres.

Leé además

Lucas Paquetá  volvería a Brasil.

La descomunal cifra que pagaría Flamengo por un jugador de la Premier League

Por Redacción Deportes
La dupla Argentina que hizo que el Aston Villa triunfe.

La Premier League tiene la marca Argentina en lo más alto

Por Redacción Deportes

La decisión de retirarlo del campo antes de iniciar la segunda parte sorprendió no solo a los hinchas de los Spurs sino también al staff de la Selección argentina, debido a la proximidad de compromisos importantes como la Finalissima frente a España y amistosos de preparación para la temporada de selecciones.

Embed - TACAZO DESCOMUNAL DE SOLANKE PARA IGUALAR UN 0-2 ANTE EL CITY DE PEP | Spurs 2-2 M. City | RESUMEN

El motivo de la salida del Cuti Romero que enciende las alarmas

Durante la conferencia de prensa posterior al empate ante el equipo de Pep Guardiola, Thomas Frank explicó que la sustitución del Cuti no correspondió a un problema disciplinario o táctico, como había especulado la prensa británica, sino a una dolencia física persistente: “Fue por una dolencia. Ya tuvo problemas durante el partido contra el Eintracht Frankfurt en la Champions League, pero en ese momento logró aguantar. Hoy volvió a tener dificultades, pero esperamos que sea algo menor”, detalló el técnico del Tottenham.

Frank destacó, además, el rol protagónico que Romero tiene en el equipo: “Él es un futbolista muy bueno, pero se destaca por ser un ganador y un luchador. La forma en que pelea con el equipo es excepcional. En Frankfurt tuvo una actuación de capitán fantástica a pesar de estar mal”.

image

Lo cierto es que Romero no es un jugador cualquiera dentro del conjunto londinense, ya que es el capitán del Tottenham, pieza central en defensa y figura también para la Selección Argentina de Lionel Scaloni, lo que explica por qué cualquier inquietud física del argentino genera preocupación al otro lado del Atlántico.

En cuanto a los próximos compromisos, el contexto es sensible: la Selección Argentina se prepara para enfrentar a España en la Finalissima y luego a Qatar en amistosos de alto perfil internacional, en una etapa clave de su calendario futbolístico antes de encarar las eliminatorias para el Mundial 2026. En ese sentido, el más mínimo percance físico de un titular como Romero obliga a los técnicos y preparadores a seguir de cerca su evolución y determinar si estará disponible en plenitud para esos compromisos.

Cuti Romero, nuevo capitán del Tottenham Hotspur
Cuti Romero, capit&aacute;n del Tottenham Hotspur

Cuti Romero, capitán del Tottenham Hotspur

Tanto para Frank como para el cuerpo técnico de la selección argentina, la prioridad ahora es confirmar el alcance de la molestia muscular que afectó a Romero en el encuentro ante el Manchester City y determinar los plazos de recuperación del zaguero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un campeón del mundo podría arribar al Real Madrid en la próxima temporada.

El Real Madrid pisa fuerte por Cuti Romero y prepara una jugosa oferta para el Tottenham

Por Redacción Deportes
Lauryn Williams, deportista estadounidense que ganó tres medallas olímpicas.

Ganó medallas olímpicas a los 20, recibía 200 mil dólares al año y pasó a ganar 12 dólares la hora a los 30

Por Francisco Moreno
Willem Dafoe, el duende bostero en la Bombonera

Willem Dafoe, el "duende bostero" que festejó en la Bombonera: así fue la visita del actor

Por Redacción Deportes
River empató en condición de visitante con Rosario Central.

River empató en Rosario por la tercer fecha del Apertura

Por Redacción Deportes