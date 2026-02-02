Alarma por Cuti Romero: el DT del Tottenham sembró preocupación en la Selección Argentina

Thomas Frank explicó la salida por lesión del capitán argentino ante el Manchester City y dio un detalle que preocupa rumbo a la Finalissima y el Mundial 2026.

La salud de Cristian Cuti Romero se convirtió en foco de atención tanto en Inglaterra como en Argentina luego de que el defensor argentino fuera sustituido en el entretiempo del partido entre Tottenham Hotspur y Manchester City en la Premier League, en un encuentro que terminó 2-2 este domingo en Londres.

La decisión de retirarlo del campo antes de iniciar la segunda parte sorprendió no solo a los hinchas de los Spurs sino también al staff de la Selección argentina, debido a la proximidad de compromisos importantes como la Finalissima frente a España y amistosos de preparación para la temporada de selecciones.

Embed - TACAZO DESCOMUNAL DE SOLANKE PARA IGUALAR UN 0-2 ANTE EL CITY DE PEP | Spurs 2-2 M. City | RESUMEN El motivo de la salida del Cuti Romero que enciende las alarmas Durante la conferencia de prensa posterior al empate ante el equipo de Pep Guardiola, Thomas Frank explicó que la sustitución del Cuti no correspondió a un problema disciplinario o táctico, como había especulado la prensa británica, sino a una dolencia física persistente: “Fue por una dolencia. Ya tuvo problemas durante el partido contra el Eintracht Frankfurt en la Champions League, pero en ese momento logró aguantar. Hoy volvió a tener dificultades, pero esperamos que sea algo menor”, detalló el técnico del Tottenham.

Frank destacó, además, el rol protagónico que Romero tiene en el equipo: “Él es un futbolista muy bueno, pero se destaca por ser un ganador y un luchador. La forma en que pelea con el equipo es excepcional. En Frankfurt tuvo una actuación de capitán fantástica a pesar de estar mal”.

image Lo cierto es que Romero no es un jugador cualquiera dentro del conjunto londinense, ya que es el capitán del Tottenham, pieza central en defensa y figura también para la Selección Argentina de Lionel Scaloni, lo que explica por qué cualquier inquietud física del argentino genera preocupación al otro lado del Atlántico.