2 de febrero de 2026 - 00:08

River empató en Rosario por la tercer fecha del Apertura

Contra Rosario Central, River no pudo sacarse diferencias y se trajo un valioso punto con respecto a su última visita en el Gigante de Arroyito.

River empató en condición de visitante con Rosario Central.

River empató en condición de visitante con Rosario Central.

River fue levemente superior en el desarrollo y tuvo un gol anulado, dominando gran parte del encuentro, aunque en el segundo tiempo perdió protagonismo. La chance más clara llegó con un remate de Facundo Colidio desde más de 35 metros. Minutos después, Sebastián Driussi convirtió tras un tiro de esquina, pero la jugada fue invalidada por su posición adelantada.

Marcelo Gallardo con más dudas que respuestas

El Muñeco empezó el año de otra manera. El juego de River se muestra más dinámico en este arranque y el propio Gallardo remarcó que su objetivo es cambiar el chip respecto a 2025, algo que el equipo ya empieza a demostrar. Si bien consiguió un empate en Arroyito, el Millonario dejó una buena imagen, al igual que en las victorias ante Barracas como visitante y Gimnasia en el Monumental, con Juanfer Quintero como bandera futbolística.

El partido de Paulo Díaz no fue lo que se esperaba ahora que el chileno tiene otra oportunidad en el Millonario. Ahora, el 7 de febrero, River enfrentará a Tigre en el Más Monumental, donde podría darse el debut del ecuatoriano Kendry Páez. El Millonario buscará hacerse fuerte en casa y extender su invicto en el Torneo Apertura.

Marcelo Gallardo se fue inconforme de Rosario.

Marcelo Gallardo se fue inconforme de Rosario.

El arbitraje fue más protagonista

En un partido plagado de polémicas, el verdadero centro de atención de la noche fue Facundo Tello. El juez principal quedó en el ojo de la tormenta por varias decisiones discutidas: más de tres penales reclamados, un gol anulado y faltas no sancionadas hicieron que, una vez más, el arbitraje se lleve todas las miradas en el fútbol argentino.

Facundo Tello tuvo una actuación más que observada durante el encuentro.

Facundo Tello tuvo una actuación más que observada durante el encuentro.

