Tres prófugos detenidos y decenas de trapitos demorados en controles de seguridad por el TC2000 y River

Tres personas que tenían pedido de captura vigente fueron detenidas durante los operativos de seguridad desplegados en la ciudad de Buenos Aires . Las detenciones ocurrieron en el marco de dos eventos deportivos: la carrera del TC2000 y el partido entre River Plate y Sarmiento de Junín por el Liga Profesional de Fútbol.

Juicio por la muerte de un hombre que recién salía de la cárcel: "La decisión estuvo en la cabeza del acusado"

Durante los procedimientos también 42 trapitos fueron demorados y se labraron cientos de actas contravencionales, según informaron fuentes policiales.

Dos de los arrestos se concretaron en las inmediaciones del Estadio Monumental, mientras que el tercero ocurrió en el circuito callejero instalado en el barrio porteño de Villa Soldati, donde se disputó la carrera automovilística.

Uno de los detenidos era buscado por el delito de “amenazas en concurso real con amenazas coactivas” , a pedido del Tribunal Criminal y Correccional N.º 3 de la Capital Federal. El segundo arrestado tenía pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual simple , investigada por el Juzgado de Instrucción Criminal N.º 2 de la provincia de La Rioja.

El tercer detenido, un hombre de 45 años, también estaba prófugo por una causa de abuso sexual , solicitada por el Juzgado Nacional Criminal y Correccional 12.

Embed OPERATIVO DE SEGURIDAD: RIVER-SARMIENTO



Durante el partido, en la Policía de la Ciudad desplegamos un operativo integral de seguridad para garantizar que el evento se desarrollara con normalidad.



Como resultado, detuvimos a dos prófugos de la Justicia que intentaban ingresar al… pic.twitter.com/U5EtRjjffY — Policía de la Ciudad (@PoliciaCiudadBA) March 16, 2026

Actas, trapitos demorados y controles

En paralelo, en el circuito del sur de la Ciudad se labraron 85 actas contravencionales, de las cuales 19 fueron por infracciones relacionadas con el uso del espacio público y 12 por la actividad de cuidacoches. Además, otros trapitos fueron demorados en el tercer anillo de seguridad instalado alrededor del Estadio Antonio Vespucio Liberti.

En total, los operativos dejaron 300 actas contravencionales, mientras que 42 personas no pudieron ingresar por derecho de admisión y otras 25 fueron detectadas con documentación presuntamente falsificada. Los procedimientos fueron coordinados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos.