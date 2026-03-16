Juicio por la muerte de un hombre que recién salía de la cárcel: "La decisión estuvo en la cabeza del acusado"

Comenzó hoy en el Polo judicial el juicio por la muerte de por la muerte de Job Antonio Godoy Sosa (40) , ocurrida en diciembre de 2023, en un asentamiento de Maipú , cuando se desplazaba en una moto.

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Por el crimen, empezó a ser juzgado en la modalidad de juicio por jurados , el joven Tomás Agustín Cornejo Yacante (22) está acusado bajo el encuadre penal de homicidio agravado por el uso de arma de fuego .

El crimen ocurrió en una calle interna del asentamiento Yáñez, en Tropero Sosa, Maipú, cuando la víctima circulaba con su moto y “Tomas Cornejo Yacante esperó que pasara, salió y le efectuó tres disparos, dos en el tórax y el tercero en un brazo . El herido continuó circulando y cayó unos metros más adelante, al fallecer, mientras el autor escapó por un descampado”.

Según la fiscal no hubo un enfrentamiento, el acusado lo atacó directamente con un arma calibre 32, que la misma persona acusada indicó en las escuchas telefónicas.

“Las escuchas permiten saber que hubo un conflicto anterior, que le acusado no quería resolverlo y que quería enterrar el arma porque lo comprometía: “el acusado estuvo buscando a la víctima. La decisión estuvo en la cabeza de Cornejo”, explicó la fiscal.

00573fbe-da28-4705-ac78-f22a9f129b1a La fiscal de Homicidios Andrea Lazo. Poder Judicial.

“La fiscalía les va a pedir el único ve rectico posible: culpabilidad por homicidio agravado por uso de arma de fuego”, dijo Lazo, al cierre de su discurso. La misma posición fue sostenida por querellante Nicolás Mari, en representación de la madre de la víctima.

Luego fue el turno de Mariano Tello, el abogado defensor, indicando que hay muchas circunstancias ocurrido en un lugar desolado pero el autor no fue el señor Cornejo.

Puso en duda que el conflicto previo: no era sólo con el acusado o sino con otros habitantes del asentamiento Yáñez. También puso en duda la veracidad de un testigo de identidad reservada.

Solicitó en subsidio otra figura penal sosteniendo la inocencia del imputado. “Espero que les llegue la versión de los hechos real. La verdad los llevará a dictar un veredicto de inocencia”, indicó el abogado.

Crimen en la madrugada

El homicidio se registró el viernes 8 de diciembre de 2023, a las 3.15, cuando ingresó un llamado telefónico a la línea de emergencia 911 en la que se denunciaba que había una persona herida en una cancha de futbol ubicada detrás del CIC de Maipú, en el asentamiento Yañez.

5537bae8-e2b5-45f4-909c-2ebb1b1acd81 El abogado defensor Mariano Tello. Poder Judicial.

Minutos más tarde llegó un móvil policía al lugar y los uniformados encontraron a una persona herida con tres heridas de bala. En ese momento, los familiares de la víctima –identificada como Antonio Godoy Sosa, de 40 años con domicilio en la manzana E del barrio Malcayaes- habían llegado al lugar y decidieron no esperar a la ambulancia y trasladarlo rápidamente en un auto hacia la guardia del hospital Paroissien de Maipú.

Allí los médicos determinaron que Godoy ya había fallecido, como consecuencia de “herida por arma de fuego múltiple, tórax y brazo derecho con posible fractura”, según se informó oficialmente.

En ese momento la novedad ya había sido informada a la Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal 10 de Maipú, quien ordenó que se desplazara al lugar personal de Policía Científica para que realizara las pericias correspondientes a los casos de homicidios, y también personal de la UID y de Homicidios para comenzar a recabar datos que permitan dar con el autor o autores del asesinato.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, al consultarse la base de datos se determinó que la víctima tenía un prontuario considerable y que tenía un pedido de captura.

f7a215ed-549b-4098-b6c5-8a34180ecdc9 La jueza Laura Guajardo. Poder Judicial.

Según las primeras averiguaciones realizadas por los investigadores desplazados al lugar, los familiares de la víctima explicaron que se encontraban durmiendo y se despertaron al escuchar unos disparos. Cuando salieron a la calle vieron a Godoy herido, arriba de una moto.

También explicaron que el hombre había salido de la cárcel hace apenas dos meses y que tenía problemas con algunos vecinos del lugar porque les había entrado a robar en una vivienda.

La moto señalada por la familia de Godoy no se encontraba en el lugar, en tanto que los uniformados de Científica no pudieron encontrar vainas servidas en la zona, solo dieron con manchas de sangre de la víctima.

El 15 de diciembre de ese mismo año personal de la División Homicidios detuvo en una vivienda de Luján Tomas Agustín Cornejo Yacante. Quien quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien lo imputó por la muerte de Antonio Godoy Sosa, a quien acribillaron a balazos cuando estaba sentado en una moto que desapareció de la escena del crimen.

En los primeros minutos de la investigación los efectivos de la División Homicidios establecieron que el autor de hecho sería Tomas Cornejo, por lo que de inmediato se comenzó con su búsqueda en los lugares que frecuentaba.

fc1dd423-3ab4-46dd-9fe5-9aa1a083a3cc El abogado querellante Nicolás Mari. Poder Judicial

Uno de los lugares que comenzó a ser vigilado fue una vivienda de ubicada en un pasaje comunero ubicado en Calle Chile al 1800 de Lujan de Cuyo. Allí personal de Homicidios que se encontraba trabajando en el lugar vio salir a un pasillo al sospechoso y de inmediato lo detuvo.

El sujeto fue trasladado a la Oficina Fiscal 11, quedando a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. Por otra parte, se ordenó el allanamiento de la vivienda donde estaba Cornejo para ver si allí se encontraba el arma de fuego utilizada para el crimen o bien otros elementos que puedan servir para sostener la acusación que será “homicidio agravado por uso de arma de fuego”.