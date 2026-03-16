Intensa búsqueda de Sur, la nena que se llevó su madre a Buenos Aires y le cambió el nombre

La Policía Federal Argentina, y las policías de Buenos Aires y Mendoza buscan desde la semana pasada a una niña de Maipú y a su madre , quienes fueron vista por última vez el año pasado cuando residían en zona norte de la provincia de Buenos Aires, en lugares de alquiler temporario, donde la mujer llamaba a su hija con un nombre distinto.

El sábado pasado la Justicia de Familia de Mendoza dio a conocer el caso, haciendo público que existe una orden de restitución de la pequeña Sur Álvarez Tovar (7), una niña de Maipú cuyo último domicilio conocido es la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, lugar donde residió junto a su madre Sofía Micaela Tovar , quien decía que su hija se llama “Jazmín ”,

“Ella está en el orden de día desde la semana pasada. Toda la policía la busca. En cuanto alguien de información y la encuentren, serán trasladadas a Mendoza”, explicó la abogada Andrea Maturana , quien asesora al padre de la niña, un arquitecto identificado por la justicia como A. A.

La letrada no pierde las esperanzas: “Confiamos, en que alguna persona vea la foto de la nena, o un padre o madre del colegio a que la niña esté yendo y den aviso a la policía”

Es que la mujer no tiene trabajo registrado y su madre dice que no tienen contacto. Ella ha estado cobrando el dinero de la cuota alimentaria que el hombre le gira a una cuenta bancaria. “Creemos que está recibiendo ayuda, porque viven en lugares temporarios en zonas como Vicente López y San Isidro que son caras”, aseguró la abogada.

Todo comenzó en 2021, cuando el matrimonio se separó. A principios de 2022, ella solicitó una prohibición de acercamiento. Al vencerse esta medida ella lo denunció por abuso sexual y logró una nueva prohibición de acercamiento.

Esta denuncia por abuso se investigó pero como no existieren pruebas, el arquitecto nunca fue imputado. En 2024 se archivó esa causa.

En tanto que la menor, según información de la Dirección General de Escuelas, había terminado el curso inicial. Pero en febrero de 2025, la madre no volvió a inscribirla y madre e hija dejaron de residir un Maipú, en una vivienda que el padre les alquilaba.

Entre tanto, la abuela paterna había solicitado un régimen de comunicación con sentencia favorable de revinculación. Entonces el arquitecto realizó una denuncia de paradero en febrero de 2025.

704697a4-1c35-4ba3-bae0-090184a8bf81 Sur Álvarez Tovar (7), tambén llamada Jazmín. Gentileza Poder Judicial.

En mayo de ese año, se la localizó en una zona cercana a San Isidro y se logró, no solo tener un domicilio, sino también un número telefónico. Incluso, en julio, se presentó a una audiencia virtual con un abogado mendocino y dio un nuevo domicilio e informó que la nena estaba bajo tratamiento psicológico. Ella apeló la sentencia de reintegro pero no la tramitó.

“A través de una denuncia penal obtuvimos una domicilio anterior y una escuela, en 2025, en Vicente López. Cuando se intenta dar complimiento a la restitución, nos encontramos con que el último domicilio era un alquiler temporario. Y a no estaba allí. Nos informan que había vivido un tiempo con una niña llamada jazmín y que iría a otro colegio. Ahí perdimos contacto. El padre la vio por última vez cuando tenía 3 años”, contó la abogada.

Orden Judicial

El proceso judicial de restitución de la pequeña se tramita ante los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú, a cargo de la jueza Natalia Lorena Vila, quien dispuso el reintegro de la niña a su padre, A. A., en el marco de una acción judicial iniciada por este último, según informaron desde la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

La resolución destaca el incumplimiento de la orden judicial de reintegro y el ocultamiento de la niña Sur Álvarez Tovar (quien podría estar siendo llamada con otro nombre), por parte de su madre.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento en el expediente, el último paradero conocido de la niña y su madre podría ser la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

c742be4c-0fe6-4990-b1db-3807583092b1 Sur Álvarez Tovar (7), tambén llamada Jazmín. Gentileza Poder Judicial.

En esa jurisdicción se registra la última inscripción escolar de la nena, aunque no se descartan cambios de establecimiento educativo o de algunos rasgos, dado que existen antecedentes de modificaciones de este tipo.

En ese contexto, la magistrada dispuso la restitución de Sur a la Provincia de Mendoza, y la adopción de medidas destinadas a hacer efectiva la decisión judicial, con intervención de los organismos correspondientes y del Ministerio Público Pupilar, encargado de velar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, en la resolución judicial se autorizó expresamente la difusión de la imagen, datos y señas particulares de la niña en medios de comunicación y plataformas de difusión pública, con el objetivo de facilitar su localización y asegurar el cumplimiento de la medida dispuesta.

Desde el Poder Judicial de Mendoza se recuerda que este tipo de actuaciones se desarrollan en el marco de los procesos de familia y tienen como finalidad garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Además se solicita a la ciudadanía, ante cualquier novedad de importancia respecto de datos o información acerca de la niña Sur Álvarez Tovar, dirigirse a la comisaría más cercana o comunicarse al 911.