Hallaron muerto a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata y sigue la búsqueda

El operativo de búsqueda en el Río de la Plata tuvo un desenlace parcial este miércoles, cuando fue encontrado sin vida uno de los dos pescadores que estaban desaparecidos desde el fin de semana. Mientras tanto, el rastrillaje continúa para dar con el segundo hombre.

La desaparición había generado una intensa movilización de las autoridades en la zona sur del conurbano bonaerense, donde ambos habían ingresado al agua y no volvieron a ser vistos . Las tareas de búsqueda se mantienen activas con distintos recursos.

La Prefectura Naval Argentina informó a Noticias Argentinas que se trata de Alcides Ledesma, de 47 años , quien concurrió el domingo a pescar junto a José Luis, de 45, al tiempo que las actuaciones fueron derivadas a la Comisaría Cuarta de Avellaneda.

Ambos ingresaron el domingo por la tarde a la altura de la localidad de Villa Domínico, y no regresaron, motivo por el que las autoridades desplegaron un amplio operativo para dar con sus paraderos en la zona con rastrillaje por agua, aire y tierra .

El procedimiento incluye guardacostas, personal especializado y patrullas que recorren la ribera, con foco en distintos puntos de la costa bonaerense donde podrían haber sido desplazados por la corriente.

Los investigadores sospechan que el bote habría presentado un desperfecto técnico o haya sido arrastrado por las ráfagas, en medio de condiciones climáticas adversas.

El hallazgo de la camioneta

En las primeras horas de rastrillaje, las autoridades lograron localizar la camioneta Peugeot estacionada en la zona de la orilla del parque. Sin embargo, el kayak no estaba en el lugar, lo que confirma que ambos pescadores habían ingresado al Río de la Plata.

Ante esta situación, Prefectura Naval montó un operativo en la costanera de la zona sur, utilizando helicópteros y embarcaciones especializadas para patrullar las aguas y las zonas de juncos, hasta ahora con resultados negativos.

"Los dos se iban a pescar, siempre van juntos a pescar, cargaron las cosas y se fueron, iban para el Parque del Río de Avellaneda", señaló la pareja de Alcides a la policía.