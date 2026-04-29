El cuerpo fue encontrado por vecinos en un zanjón de avenida San Martín y no presentaba signos de violencia, según las primeras pericias. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

Hallaron a un hombre muerto en un zanjón de Las Heras

Un hombre de 52 años fue encontrado sin vida este miércoles por la mañana en un zanjón ubicado sobre la avenida San Martín, en Las Heras. El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo flotando en el agua.

El episodio ocurrió alrededor de las 8:49 a la altura del 3400 de avenida San Martín, a unos 200 metros al norte de calle Maza. Según informaron fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias advirtió sobre la presencia de un hombre aparentemente sin vida en el interior de un cauce.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 16° constataron la situación: el cuerpo se encontraba boca abajo, con el rostro sumergido hasta la altura de los oídos, en un sector con una profundidad aproximada de tres metros. A pocos metros, los uniformados hallaron un morral que pertenecería a la víctima.

Ante la complejidad del terreno, se solicitó la intervención de Bomberos del Cuartel Central, quienes realizaron las tareas de extracción del cuerpo cerca de las 10:22. Posteriormente, el cadáver fue entregado a personal de Policía Científica para las pericias correspondientes.

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, no se detectaron signos visibles de violencia. En tanto, dentro del morral se encontró documentación que permitió identificar al hombre, domiciliado en Las Heras, además de un certificado vinculado a consumo problemático.