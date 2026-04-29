Moto robada y fallo de GPS: quiénes son y cómo cayeron los detenidos por el asesinato del empleado municipal

Una decisión “en caliente” y un error de GPS fueron los elementos que fatalmente se combinaron y desencadenaron el asesinato de un empleado de la Municipalidad de Guaymallén , cuando cinco sujetos llegaron hasta su casa para pedirle que les entregara una moto que la víctima no tenía.

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Esta mañana, personal de Homicidios realizó algunos allanamientos y logró detener a un hombre y a su hijo, quienes eran buscados como presuntos autores intelectuales y partícipes del homicidio de Germán David Di Giovambattista (40), quien fue ultimado de un balazo el 11 de abril pasado en su casa de El Bermejo.

Tras el asesinato del municipal, la hipótesis que comenzaron a manejar los investigadores era que unos delincuentes querían robarse una moto y se equivocaron de casa, ya que Di Giovambattista no tenía moto y, en la zona, los vecinos tampoco.

La principal prueba del caso fue una cámara de seguridad de un vecino que captó parcialmente el hecho. En las imágenes se puede ver cómo se estaciona un auto en la puerta del vecino y cómo se bajan cuatro sujetos, mientras que el restante se queda en el vehículo.

La llegada de los delincuentes tiene como respuesta el ladrido de los perros de la zona y, luego, comienza a escucharse una discusión y una alarma que se dispara. Pese al ruido, la cámara captó la voz de alguien que dice: “es al lado, es al lado”. Continúan los gritos de la discusión y entonces se ve que el auto hace una u y se estaciona frente a la casa de la víctima. En ese momento se escucha un disparo y, segundos después, el auto se pone en marcha y desaparece de la imagen.

El error del GPS

Pues bien, la hipótesis inicial no estaba muy alejada de lo que realmente habría pasado, según explicó una fuente policial: horas antes del crimen, a un hombre le robaron una moto y un teléfono en las cercanías del Mendoza Plaza Shopping. El dueño del vehículo llegó a su casa, le contó a su padre lo sucedido y comenzaron a rastrear el GPS del teléfono.

Luego convocaron a tres amigos con el fin de organizar la búsqueda de la moto por sus propios medios, sin hacer la denuncia. Un integrante del grupo decidió ir armado.

Padre, hijo y amigos se subieron a un auto y se dirigieron al lugar indicado por el GPS: Mathus Hoyos al 4440 de El Bermejo, la cuadra donde vivía Germán David Di Giovambattista. Entonces, se dirigieron a la vivienda del municipal.

El desenlace

Según el relato de la esposa de la víctima, ambos se encontraban dentro de la casa cuando escucharon ruidos en el portón. Segundos después, un grupo de delincuentes irrumpió en la propiedad al grito de “dame la moto”.

La víctima tomó un machete y salió a enfrentar a los asaltantes, quienes salieron del patio de la vivienda. Ya en la vereda, la discusión o pelea continuó y uno de los agresores le disparó a Di Giovambattista con una pistola 9 milímetros. El hombre quedó tirado en el piso mientras los agresores emprendieron la huida en un auto Volkswagen Bora de color gris.

Dos mujeres que pasaban por el lugar en un auto se detuvieron y trataron de reanimar al herido, pero no lo lograron. Un llamado al 911 alertó a la Policía, que al llegar al lugar intentó realizar maniobras de RCP, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso y detallaron que el hombre presentaba una herida de bala con orificio de entrada en el costado izquierdo y salida a la altura de la axila derecha.

El caso es investigado por la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta. En las próximas horas deberá decidir la imputación para este caso donde se habría producido un caso de justicia por mano propia.