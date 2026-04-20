Homicidio en un taller de Las Heras: ¿el acusado lo mató alevosamente o "el asesino" está en la calle?

El año pasado, Matías Silva (37) enfrentó a un jurado popular por el asesinato de Diego Céspedes (54) , un mecánico de Las Heras , que fue asesinado en su taller. El jurado no se puso de acuerdo y el debate fue declarado “estancado”, por lo que la Fiscalía de Homicidios decidió mantener la acusación y solicitar un nuevo juicio.

Un árbol cayó sobre un niño de 6 años y debió ser hospitalizado de urgencia

Conducía con casi el triple de alcohol permitido, perdió el control y chocó contra un árbol en Las Heras

Hoy Matías Silva se vuelve a sentar en el banquillo de los acusados y enfrenta un nuevo debate en la modalidad de juicio por jurados, por lo que otros 12 integrantes del tribunal deberán decidir sobre la inocencia o culpabilidad de Silva.

La primera en alegar fue la fiscal de Homicidios Florencia Díaz ; luego fue el turno de J imena Villanueva , querellante oficial; y por último tomaron la palabra los abogados defensores, Mariano Tello y Samira Fernández Etchegoyen.

La fiscalía sostuvo que fue una muerte a traición. Diego trabajaba en su taller y se encontraba con Silva, que le estaba haciendo una nueva casa, y tenían una relación de cotidianeidad.

“Diego tenía puesto un protector auditivo y fue atacado por la espalda; lo golpeó con una pieza pesada en la cabeza y en la espalda y le causó la muerte”.

Luego indicó que “no hubo discusión, no hubo advertencia. Diego no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Y desde ese momento no respondió más mensajes. Silva se llevó el celular de Diego, le cambió el chip y comenzó a usarlo”.

La fiscal comenzó a repasar los testigos que deberá escuchar el tribunal y que ofrecerán distintas pruebas e indicios que incriminarían al acusado, y solicitó un veredicto unánime de culpabilidad.

En el mismo sentido alegó la querellante Villanueva, diciendo que fue “un homicidio brutal realizado con una pieza metálica que le fracturó la columna y el cráneo en una situación de indefensión, ya que lo atacaron desde atrás y no podía escuchar por los protectores auditivos”.

Luego la defensora Samira Fernández Etchegoyen advirtió que su cliente fue “acusado por un prejuicio, ya que las pruebas no relacionan a Matías con la víctima”.

“Las pruebas van a determinar una diferencia de días y además no hay huellas de Matías, no hay ADN y no tiene un perfil violento, por lo que, basada en estas dudas, es que vamos a pedir un veredicto de no culpabilidad”, dijo la defensora.

defensor El abogado Mariano Tello. Gentileza Poder Judicial + IA.

Por último, el defensor Mariano Tello afirmó que durante toda la investigación los testigos podrán advertir que el caso no se investigó correctamente y que es probable que el asesino del señor Céspedes se encuentre en la calle. “La acusación es solo la opinión de la fiscalía y la querella”.

Muerte en el taller

El asesinato de Diego Céspedes fue descubierto en la tarde del 16 de noviembre de 2023, cerca de las 18, en una vivienda ubicada en el interior del barrio Solares del Borbollón, donde vivía la víctima, cuando entró un llamado a la línea de emergencia 911 que daba cuenta de la presencia de un cuerpo.

La Policía entrevistó a un amigo de la víctima, un hombre en silla de ruedas, quien manifestó que creía que se trataba de un suicidio.

293bbef6-2540-4a06-951a-7822e8361a09 La Jueza Belén Renna. Poder Judicial-

En este sentido, el testigo expresó que la víctima “se encontraba depresivo, consumía drogas y tenía algún tipo de problema con un hijo radicado en España”, según explicaron al momento del hecho desde la Policía de Mendoza.

Sin embargo, los médicos de Policía Científica constataron poco después que el cuerpo presentaba “una herida cortante en la nuca, con posible fractura de cráneo”.

Ante esta situación, se le dio intervención al por entonces fiscal de Homicidios Carlos Torres, quien ordenó, entre otras diligencias, el levantamiento de rastros en la escena del crimen con personal de Canes, que halló huellas en el lugar y, tras una investigación y el resultado de las pericias, se dio con el perfil del sospechoso, que fue detenido una semana después del crimen.