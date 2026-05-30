El sabor de la empatía: un locro multitudinario unió a empresas y voluntarios en Las Heras

El reloj marcaba el mediodía de este sábado cuando el vapor con aroma a tradición empezó a copar las calles de El Algarrobal, en Las Heras . El merendero Los Tigres no fue esta vez solo un espacio de contención diaria, sino el epicentro de un despliegue de compromiso colectivo que logró un objetivo ambicioso: hacer llegar un plato de locro caliente a más de 400 familias de la zona.

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La iniciativa nació del impulso de Victoria Abihaggle , directora ejecutiva de Fundación ADN , quien tejió las redes necesarias para articular el trabajo junto a Mendonarte y los referentes del merendero. La postal del día dejó de lado las jerarquías y los roles habituales: Ricardo Montacuto , reconocido periodista de Radio Nihuil, cambió por unas horas el micrófono por el cucharón para ponerse al frente de la cocina solidaria, mientras que Felipe Gutiérrez , miembro fundador de Mendonarte, coordinó las acciones bajo la premisa que define a su proyecto: transformar el amor y el servicio en un impacto comunitario real.

Llenar cientos de platos en el contexto actual requiere de una logística precisa y, fundamentalmente, de espaldas dispuestas a colaborar. El éxito de la jornada radicó en una alianza estratégica entre la organización social y el empresariado local.

“La articulación entre el sector privado, los referentes sociales y los voluntarios puede llegar a lugares donde muchas veces ni siquiera el Estado llega”, destacó Victoria Abihaggle.

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En una jornada histórica en El Algarrobal, la Fundación ADN, Mendonarte, el periodista Ricardo Montacuto y el sector privado se coordinaron para asistir a más de 400 familias del… pic.twitter.com/3GhnzAKWnH — LOS ANDES (@LosAndesDiario) May 30, 2026

Las firmas mendocinas que hicieron posible la donación de insumos clave fueron:

Abastecimiento y carnes: La Pradera Carnes, Benedetti y Óscar David.

La Pradera Carnes, Benedetti y Óscar David. Insumos y logística: Venoil, Rizzo, Soberana y Chapini.

Venoil, Rizzo, Soberana y Chapini. Panificados y agro: Rico Pan, Andy Landa y Family Crops (de Daniel Peña y Marcela López).

A este entramado corporativo se sumó el goteo constante de vecinos y colaboradores independientes que acercaron lo que tenían a mano, demostrando que la suma de pequeños aportes modifica realidades concretas.

Comedor solidario / Merendero Los Tigres Daniel Caballero / Los Andes

Un puente que sigue creciendo

Este locro solidario no es un evento aislado en la agenda de las organizaciones involucradas, sino un eslabón más de una cadena de asistencia que viene consolidándose en el tiempo. De hecho, el vínculo con el Merendero Los Tigres ya cuenta con antecedentes significativos, como ocurrió durante la Navidad de 2025, cuando la Fundación ADN desembarcó en el barrio para acompañar a las familias con comida y juguetes.

Con el objetivo de profundizar este tipo de acciones, la fundación firmó recientemente un convenio de colaboración con ADERPE (la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña), un acuerdo estratégico que busca aceitar y fortalecer la relación entre el sector privado y las organizaciones de impacto social.

Comedor solidario - Merendero Los Tigres Daniel Caballero / Los Andes

En momentos donde las dificultades económicas golpean con fuerza en los barrios más vulnerables, la jornada en Las Heras operó como un recordatorio y un modelo a seguir: cuando el compromiso individual se organiza y se transforma en acción colectiva, la ayuda no solo llega más lejos, sino que abriga a quienes más lo necesitan.