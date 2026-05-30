Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 30 de mayo

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1° -8243
2° -0179
3° -6162
4° -4553
5° -4714
6° -0089
7° -8916
8° -3402
9° -6761
10° -2232
11° -8886
12° -2269
13° -5896
14° -9836
15° -2843
16° -9144
17° -4546
18° -8814
19° -8784
20° -9714
1° -9761
2° -6543
3° -7592
4° -5967
5° -8816
6° -7199
7° -5824
8° -4248
9° -6642
10° -8734
11° -9931
12° -7612
13° -1549
14° -1362
15° -8499
16° -1007
17° -0919
18° -5470
19° -7866
20° -6070
1° -6509
2° -3759
3° -2288
4° -8462
5° -2151
6° -3033
7° -3919
8° -1126
9° -9426
10° -7570
11° -5680
12° -8297
13° -9108
14° -9806
15° -2596
16° -9372
17° -9201
18° -8582
19° -7125
20° -5101
1° -
2° -
3° -
4° -
5° -
6° -
7° -
8° -
9° -
10° -
11° -
12° -
13° -
14° -
15° -
16° -
17° -
18° -
19° -
20° -
1° -
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19° -
20° -
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.