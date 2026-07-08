Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 8 de julio

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 6 de julio

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 7 de julio

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

4° -9034

5° -3158

6° -3869

7° -8972

8° -8060

9° -7737

10° -1351

11° -4315

12° -7546

13° -7133

14° -5820

15° -4093

16° -1962

17° -5932

18° -9158

19° -6781

20° -3262

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1° -7403

2° -7766

3° -3531

4° -8534

5° -3886

6° -6297

7° -7178

8° -6093

9° -7662

10° -8642

11° -1913

12° -8447

13° -2901

14° -6746

15° -6827

16° -4331

17° -9393

18° -7135

19° -4510

20° -4822

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1° -

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7° -

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9° -

10° -

11° -

12° -

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14° -

15° -

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18° -

19° -

20° -

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

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6° -

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11° -

12° -

13° -

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18° -

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Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

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En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.