Asesinato en un taller de Las Heras: entre el crimen "a traición" y la estigmatización de un "manyín"

El año pasado, Matías Silva (37) enfrentó a un jurado popular por el asesinato de Diego Céspedes (54), un mecánico de Las Heras que fue asesinado en su taller. El jurado no se puso de acuerdo y el debate fue declarado “estancado”, por lo que la Fiscalía de Homicidios decidió mantener la acusación y solicitar un nuevo juicio.

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Con dos posiciones antagónicas, se realizaron los alegatos de cierre del juicio por jurados contra Matías Silva (37), acusado de dar muerte a Diego Céspedes (54) en un taller de Las Heras en noviembre de 2023.

Esta mañana, bajo la supervisión de la jueza técnica Belén Renna, los 12 integrantes del tribunal popular escucharon a las partes.

La fiscal Florencia Díaz Peralta instó al jurado a que analice la prueba y llegue a un veredicto de culpabilidad, ya que “fue un asesinato a traición”, por la forma en que se produjo la muerte, relatando detalles del crimen y haciendo mención a la pieza de metal que fue usada para asesinar a Céspedes.

“Estaba desprevenido, con los protectores auditivos puestos”, dijo la fiscal, explicando cómo lo encontró el testigo que llegó a la escena del crimen y luego llamó al 911.

“Silva fue la última persona que lo vio vivo y dos testigos que conocían a la víctima y al victimario vieron al acusado en la casa de Silva. Estos testimonios hacen caer otros testimonios que consideró falsos y contradictorios”, dijo la acusadora.

Luego, consideró que es mentira que el acusado se fue de viaje, ya que las antenas de telefonía lo ubicaron en el centro de la Ciudad y, además, hubo testigos que vieron una versión falsa de dónde estaba Silva cuando se produjo el crimen.

La fiscal también se refirió al teléfono de Céspedes, que pasó a manos de Silva y cuyo chip fue manipulado.

Luego se refirió a la causa de la muerte del fallecido, según se estableció en la necropsia: fue un golpe en la cabeza, sin lesiones defensivas, y todas las lesiones fueron recibidas en la espalda.

En cuanto a la fecha y hora, lo más importante de las pruebas: fue el jueves 16 a las 11, “horario que luego la perito flexibilizó porque el hombre podría haber agonizado por un tiempo indeterminado; no pudo asegurar una muerte instantánea”.

Por último, opinó que las condiciones del lugar impidieron el trabajo de Científica para obtener huellas dactilares y ADN de la pieza por el polvo existente, solicitando al final un veredicto unánime de culpabilidad.

Tras el alegato de la fiscal, fue el turno de Jimena Villanueva, quien es la querellante oficial, quien coincidió con Díaz Peralta y también solicitó un veredicto de culpabilidad.

Por último, fue el turno del defensor Mariano Tello, quien solicitó un veredicto de “no culpabilidad” ante la inocencia de su cliente, “la persona equivocada, que no cometió este hecho”.

d3f740ea-74d5-4c2f-92b0-c75579614737 La querellante oficial Jimena Villanueva. Gentileza Poder Judicial

En relación con la necropsia, dijo que la especialista nunca dijo que hubo un gran margen de error en el horario fijado para la muerte ni que pudo ser de algunas horas el margen de error.

El abogado también estuvo en desacuerdo con la posibilidad de que pudiera haberse producido una agonía en la víctima, ya que la especialista solo afirmó que esta situación se podría haber dado dentro de una terapia intensiva.

“Estamos convencidos de que se está estigmatizando a Silva por ser albañil. Se está acusando al albañil, al ‘manyín’, como dijo la hija de la víctima. Pero no lo mató, no hay duda ni pruebas, ni móvil de homicidio”, dijo Tello.

El abogado sostuvo que no hay pruebas en contra de su cliente porque ninguna lo vincula, por lo que solicitó un veredicto de inocencia.

Muerte en el taller

El asesinato de Diego Céspedes fue descubierto en la tarde del 16 de noviembre de 2023, cerca de las 18, en una vivienda ubicada en el interior del barrio Solares del Borbollón, donde vivía la víctima, cuando entró un llamado a la línea de emergencia 911 que daba cuenta de la presencia de un cuerpo.

fiscal

La Policía entrevistó a un amigo de la víctima, un hombre en silla de ruedas, quien manifestó que creía que se trataba de un suicidio.

En este sentido, el testigo expresó que la víctima “se encontraba depresivo, consumía drogas y tenía algún tipo de problema con un hijo radicado en España”, según explicaron al momento del hecho desde la Policía de Mendoza.

Sin embargo, los médicos de Policía Científica constataron poco después que el cuerpo presentaba “una herida cortante en la nuca, con posible fractura de cráneo”.

869210b6-e763-4968-bc55-82d7a837c23b El acusado, Matías Silva. Gentileza Poder Judicial

Ante esta situación, se le dio intervención al por entonces fiscal de Homicidios Carlos Torres, quien ordenó, entre otras diligencias, el levantamiento de rastros en la escena del crimen con personal de Canes, que halló huellas en el lugar y, tras una investigación y el resultado de las pericias, se dio con el perfil del sospechoso, que fue detenido una semana después del crimen.