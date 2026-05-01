San Juan: ratifican condena contra una odontóloga por extraerle 12 muelas a un niño de 5 años

El máximo tribunal de San Juan ratificó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice , quien fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional .

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La medida llega tras el rechazo de un recurso de casación presentado por la defensa, dejando firme la culpabilidad de la profesional por el delito de lesiones culposas .

El caso, que conmocionó a la provincia, se remonta al año 2017 . En aquel entonces, un menor de 5 años fue llevado a la consulta de Pellice luego de haber pasado por el Hospital Rawson y una internación con antibióticos intravenosos en el Sanatorio Argentino debido a un cuadro de dolor dental y fiebre alta.

La odontóloga le sacó 12 muelas a un niño sin el concentimiento de los padres.

De acuerdo con el expediente judicial, la odontóloga realizó la extracción de 12 piezas dentales al niño en una cirugía que se extendió por una hora. Lo fundamental para la condena fue que dicha intervención se realizó sin el consentimiento de los progenitores . Al finalizar el procedimiento, la madre del menor recibió un frasco que contenía los doce dientes extraídos.

La Justicia provincial catalogó el hecho como mala praxis y destacó que el menor tuvo tuvo consecuencias graves en su desarrollo físico y psicológico. El niño quedó únicamente con dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros. La conducta de Pellice fue definida como un acto de “imprudencia profesional”.

La odontóloga había sido sentenciada en marzo de 2025 y, en las últimas horas, el máximo tribunal de San Juan dejó firme la condena. Anteriormente, se había rechazado un recurso de casación de la defensa, ratificando la culpabilidad por lesiones culposas.