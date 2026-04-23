Llega Conexión ArteBA a Mendoza y San Juan: podés seguir todas las actividades a través del streaming

Se trata de una iniciativa de la Fundación arteBA y tiene su jornada central este jueves 23 de abril en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) y el Teatro Quintanilla. Bajo la curaduría de Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio, el encuentro propone un eje tan ambicioso como urgente: “Conversando con lo vivo: imaginarios para un (re)encuentro entre especies”.

La propuesta, cuya programación detallada puede verse aquí , se inscribe dentro de un programa más amplio que se desarrolla del 22 al 25 de abril entre Mendoza y San Juan, consolidando el carácter federal de arteBA y su apuesta por descentralizar la escena cultural. El foro, de acceso libre y gratuito, se presenta como un espacio internacional de pensamiento e imaginación colectiva, en el que artistas, científicos, curadores y pensadores convergen para repensar las relaciones entre humanos y otras formas de vida en un contexto atravesado por crisis ecológicas, transformaciones materiales y nuevas sensibilidades.

No es casual que Mendoza haya sido nuevamente elegida como sede. Por segundo año consecutivo, el MMAMM funciona como epicentro de esta plataforma que busca articular diálogos entre territorios, prácticas y saberes diversos. A la instancia de debate se suma un programa de jornadas profesionales destinadas a fortalecer vínculos con actores clave del ecosistema artístico regional. Todo puede seguirse vía streaming a través del canal oficial de la Fundación.

La programación del jueves despliega una estructura en tres bloques que condensan algunas de las preguntas más incisivas del arte contemporáneo. Tras la apertura institucional prevista para las 9.30, el primer bloque —titulado “Imaginarios sobre el alrededor: relación con otras formas de vida, inteligencias y materialidades”— pondrá en diálogo a Carlos Gutiérrez y Eduardo Navarro. Ambos artistas trabajan desde hace años en prácticas que desbordan los límites tradicionales entre lo humano y lo natural, proponiendo experiencias que tensionan la percepción, el cuerpo y la noción misma de obra. Sus intervenciones invitan a reconsiderar cómo habitamos el planeta y qué formas de atención son posibles en un mundo compartido con otras especies y entidades.

image Yina Giménez Suriel, curadora de esta edición de Conexión ArteBA.

Por la tarde, el segundo bloque (desde las 14) —“En la medida del presente: instituciones, curaduría y condiciones para procesos de largo aliento”— reunirá a Sofía Dourron y Bernardita Pérez. Aquí el foco se desplazará hacia las estructuras que sostienen (o condicionan) la producción artística contemporánea. Desde institucionalidades móviles o incluso ficticias hasta programas de residencias profundamente situados, el debate girará en torno a cómo las prácticas curatoriales y los marcos institucionales se adaptan —o entran en tensión— frente a obras que requieren otros tiempos, materiales y formas de hacer. En un contexto donde la urgencia muchas veces choca con la necesidad de procesos prolongados, la conversación apunta a desarmar los límites de lo posible dentro del sistema del arte.

El cierre, desde las 16, estará a cargo de la artista mexicana Berenice Olmedo con el bloque “Deconstrucción de lo humano: cuerpo, técnica y formas de devenir”. Su trabajo, centrado en la intersección entre cuerpo y tecnología, propone una mirada crítica sobre la idea de lo humano como categoría fija. A partir del uso de prótesis, órtesis y dispositivos médicos —así como su vínculo con animales y protocolos que regulan los cuerpos—, Olmedo expone cómo la técnica no solo asiste sino que también define y limita las capacidades sensibles. Su investigación plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué entendemos por humanidad en un mundo cada vez más mediado por dispositivos y normas?

Lo que sigue: San Juan

Dos días más tarde, este sábado 25, la programación se trasladará a la provincia vecina y tendrá continuidad en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, donde las actividades se desplegarán entre las 9 y las 17. La agenda detallada está disponible aquí.

Sin embargo, el alcance de Conexión arteBA desborda el calendario de exhibiciones y conferencias. La iniciativa ha dado forma, además, a un mapa cultural en soporte digital que traza una cartografía sensible de la escena regional: talleres de artistas, museos, instituciones, centros culturales, bodegas y propuestas gastronómicas de Mendoza y San Juan se entrelazan en este dispositivo que invita a recorrer —y redescubrir— el entramado creativo de ambas provincias. El mapa también puede consultarse a través de su plataforma en línea.