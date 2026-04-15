Grupo Huentala: expansión internacional, Malbec, cultura y espectáculos desde Mendoza

El Grupo Huentala despliega una agenda integral que combina posicionamiento internacional del vino argentino, propuestas gastronómicas, experiencias culturales y espectáculos . Con base en Mendoza, el holding consolida un ecosistema que integra hospitalidad, vitivinicultura y entretenimiento, proyectando su identidad a nivel regional y global.

El parque inflable más grande de Latinoamérica llegó a Mendoza Shopping

La bodega Huentala Wines celebró su destacado paso por el lanzamiento de la Guía Descorchados 2026 , tras participar en presentaciones realizadas en São Paulo y Río de Janeiro, dos de las principales capitales del mercado brasileño.

En el marco de la 28ª edición de la guía , dirigida por el crítico Patricio Tapia, la bodega de Gualtallary reafirmó su prestigio ante el público especializado, presentando vinos que reflejan la excelencia, el carácter de altura y la identidad del terroir del Valle de Uco .

Durante las jornadas, los asistentes degustaron etiquetas elaboradas bajo la dirección del enólogo José “Pepe” Morales , destacadas por su precisión enológica y por haber obtenido altos puntajes en esta edición .

La participación en catas abiertas y el diálogo con especialistas permitieron profundizar en la complejidad y frescura de sus líneas , consolidando la aceptación del público brasileño.

"La recepción de nuestros vinos en São Paulo y Río de Janeiro confirma que el mercado brasileño valora la elegancia y la identidad que Huentala Wines imprime en cada botella", destacaron desde la bodega.

Protagonismo en Brasilia por el Día Mundial del Malbec

Huentala Wines también fue protagonista en Brasilia durante la celebración oficial del Malbec World Day, organizada por Wines of Argentina y la Embajada Argentina en Brasil.

La bodega fue seleccionada como una de las 10 representantes de alta gama de Gualtallary, posicionándose ante líderes del sector en el mercado brasileño.

El vino destacado fue el Huentala La Isabel Estate, Cofermented Blend 2023, una etiqueta innovadora que combina Malbec y Cabernet Franc mediante co-fermentación, reflejando la evolución de la vitivinicultura mendocina.

Masterclass técnica y networking internacional

La jornada incluyó una masterclass dirigida por Mariana Torta, destinada a sommeliers y prensa especializada, donde el blend fue analizado como un caso de éxito de viticultura de precisión, destacando la influencia de los suelos calcáreos y la altitud de La Isabel Estate.

Además, en la residencia diplomática se realizó una Mini Feria de Vinos con más de 250 invitados, entre profesionales del trade, prensa y consumidores, fortaleciendo vínculos estratégicos.

"Haber formado parte de este grupo exclusivo de 10 bodegas en la Embajada de Brasilia es un orgullo que reafirma nuestro camino hacia la excelencia", expresaron desde el equipo.

Semana del Malbec en Mendoza: circuito gastronómico y beneficios exclusivos

Con motivo del Día Mundial del Malbec, el Grupo Huentala desarrollará del 17 al 24 de abril una propuesta integral en el corazón de Mendoza, dentro de su ecosistema denominado Distrito KM 0.

Circuito gastronómico: Malbec & sabores locales

Durante toda la semana, sus espacios ofrecerán experiencias con maridajes y promociones:

Kunuk Lobby Bar : 2 copas de Gran Sombrero Malbec + picada regional ($35.000 para 2 personas, desde las 18 h).

: 2 copas de Gran Sombrero Malbec + picada regional ($35.000 para 2 personas, desde las 18 h). La Tavolata : en mesas de 4 o más, obsequio de una botella de Gran Sombrero Malbec (desde las 20 h).

: en mesas de 4 o más, obsequio de una botella de Gran Sombrero Malbec (desde las 20 h). DEVAS Bar : copa de Malbec + Club Sándwich o Pizza Americana ($23.000 por persona, de 18 a 21 h).

: copa de Malbec + Club Sándwich o Pizza Americana ($23.000 por persona, de 18 a 21 h). Jacarandá : copa de Malbec + trío de empanadas ($17.000 por persona).

: copa de Malbec + trío de empanadas ($17.000 por persona). La Cabrera: botella de Huentala Zonos Malbec de regalo en mesas de 4 o más.

Promoción especial del 17 de abril

Durante el Día del Malbec habrá:

10% OFF en todas las etiquetas de Malbec

15% OFF en Malbecs seleccionados de Huentala Wines

Enoturismo y venta directa

Flight Tasting de Malbec durante todo abril ($15.000).

durante todo abril ($15.000). Preventa exclusiva del 17 al 24 de abril con 30% de descuento en líneas Sombrero, Gran Sombrero y Huentala Zonos.

Disponible en:

Tienda online

Wine Shop Mendoza (Huentala Hotel)

Wine Shop Gualtallary (Finca La Isabel Estate)

Arte y vino: nueva edición del ciclo Art and Wine con “IMPOSIBLE”

El Grupo Huentala presenta una nueva edición de su ciclo Art and Wine, con la muestra “IMPOSIBLE” del artista Santiago Estellano, el próximo 21 de abril a las 19 h en el Salón Cuyúm del Huentala Hotel.

La propuesta fusiona cultura visual y vino, consolidando un espacio donde las copas de Huentala Wines funcionan como puente sensorial.

Una experiencia artística y conceptual

Estellano, creador de “ficciones geométricas”, propone una obra basada en fragmentos, transparencias y percepción del tiempo, generando una reflexión sobre lo efímero y lo permanente.

La muestra establece un paralelismo con la precisión técnica de los vinos de Gualtallary, logrando coherencia estética entre arte y vitivinicultura.

Música internacional en Mendoza: Morochos llega al Hualta Winery Hotel

El Grupo Huentala también suma una propuesta musical con la llegada del dúo español Morochos, que se presentará el 9 de mayo a las 20 h en el Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Formado por los hermanos Juan e Ignacio, el grupo propone una fusión de flamenco, pop y ritmos caribeños y mediterráneos, con un estilo fresco y cercano.

El show forma parte de su primera gira por América, luego de consolidarse en Europa con sus discos “Con poquitas cosas ser feliz” (2022) y “De dónde vengo” (2024), y tras realizar más de 50 conciertos en España durante 2025.

Grupo Huentala: un ecosistema integral en Mendoza

Con una trayectoria iniciada en 1970, el Grupo Huentala integra una propuesta que combina:

Sheraton Mendoza Hotel

Huentala Hotel

Hualta Winery Hotel

Cosmo Casino

Neptune Spa

Huentala Wines

Este entramado posiciona al grupo como un referente en hospitalidad, turismo, vino y cultura, con una estrategia basada en la innovación, la excelencia y la proyección internacional del talento mendocino.