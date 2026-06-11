11 de junio de 2026 - 08:07

Rompió la puerta de un banco en pleno centro de Mendoza y terminó detenido

El hombre destrozó esta madrugada el ingreso a una sucursal bancaria ubicada en 9 de Julio y Necochea.

Destrozos en una sucursal bancaria del Centro

Destrozos en una sucursal bancaria del Centro

Foto:

Gentileza / X @radiomitremza
Destrozos en una sucursal bancaria del Centro

Destrozos en una sucursal bancaria del Centro

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de cometer actos de vandalismo en una sucursal de Banco Macro ubicada en el centro de Mendoza.

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El episodio llamó la atención porque el sospechoso ya había sido demorado por la Policía apenas unas horas antes.

Cerca de las 23.30 del miércoles, operadores de cámaras de seguridad detectaron al hombre en actitud sospechosa mientras circulaba por la vía pública portando una tijera, por lo que fue trasladado a la Comisaría 33.

Destrozos en una sucursal bancaria del Centro
Destrozos en una sucursal bancaria del Centro

Destrozos en una sucursal bancaria del Centro

Sin embargo, tras recuperar la libertad, regresó a la zona céntrica y protagonizó un nuevo incidente.

El sujeto rompió la puerta de ingreso de la sucursal de Banco Macro, en 9 de Julio y Necochea, generando importantes daños materiales.

La situación fue advertida rápidamente y motivó un nuevo operativo policial. Los efectivos lograron localizar y detener nuevamente al sospechoso a pocas cuadras del lugar.

El hombre quedó finalmente a disposición de la Justicia.

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