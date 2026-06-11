Rompió la puerta de un banco en pleno centro de Mendoza y terminó detenido

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Un hombre fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de cometer actos de vandalismo en una sucursal de Banco Macro ubicada en el centro de Mendoza.

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El episodio llamó la atención porque el sospechoso ya había sido demorado por la Policía apenas unas horas antes.

Cerca de las 23.30 del miércoles, operadores de cámaras de seguridad detectaron al hombre en actitud sospechosa mientras circulaba por la vía pública portando una tijera, por lo que fue trasladado a la Comisaría 33.

Sin embargo, tras recuperar la libertad, regresó a la zona céntrica y protagonizó un nuevo incidente .

Destrozos en una sucursal bancaria del Centro

Destrozos en una sucursal bancaria del Centro

El sujeto rompió la puerta de ingreso de la sucursal de Banco Macro, en 9 de Julio y Necochea, generando importantes daños materiales.

La situación fue advertida rápidamente y motivó un nuevo operativo policial. Los efectivos lograron localizar y detener nuevamente al sospechoso a pocas cuadras del lugar.

El hombre quedó finalmente a disposición de la Justicia.