Día Internacional del Libro: Cultura enviará a 40 autores locales a la Feria del Libro de Buenos Aires

Justo cuando el mundo celebra el día del idioma español, el próximo jueves 23 de abril abrirá sus puertas la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 . en el tradicional predio de La Rural que alberga el encuentro desde hace décadas.

Se trata de uno de los eventos editoriales con mayor convocatoria de público de todo el continente, y se espera que lo sea más en esta, su edición número 50 , llena de celebraciones e invitados especiales.

Por tal razón, la presencia de libros o actividades en ese lugar es, para autores de todo el país, algo muy esperado. Los mendocinos no se quedan fuera de ese interés, y por ello este año la Subsecretaría de Cultura de Mendoza enviará una delegación integrada por 40 autores de la provincia.

Así al menos lo aseguró Pablo De Bartolo , titular de Ediciones Culturales y director de la Biblioteca Pública San Martín , quien también dio detalles del stand con el que contará Mendoza en este megaencuentro que convocará a decenas de miles de personas entre el 23 de abril y el 11 de mayo .

El funcionario —quien viajó ayer mismo a Buenos Aires para encabezar la logística del armado del stand, la instalación de la librería en ese lugar y la recepción de autores—, dio detalles al respecto.

—¿Cómo será este año la presencia de Mendoza en la Feria del Libro de Buenos Aires, a través de Cultura de Mendoza?

—Vamos a compartir el stand con San Juan y San Luis, como el año pasado, en el mismo lugar. Es el stand 3022, del pabellón Ocre, bajo la denominación Cuyo Cultura. Las tres provincias vamos a tener sendos espacios para exposición y venta de libros, más un espacio común para presentaciones. Esto permite que se potencien las tres provincias por la posibilidad de ir, la permanencia y la presencia. Salió muy bien la experiencia del año pasado y por eso la repetimos.

nacho de la rosa Ignacio de la Rosa, autor de un libro sobre el Próvolo (y periodista de Los Andes), es uno de los autores que viajarán a la Feria del Libro de Buenos Aires por haber sido el ganador del Premio Vendimia en Crónica.

—¿Y en cuanto a los autores que llevará la Subsecretaría de Cultura?

—Todos los años, históricamente, la Feria del Libro va con una delegación de autores y autoras de todo el ámbito literario. Entre ellos están algunos que ha editado Ediciones Culturales de Mendoza y, en su gran mayoría, de editoriales independientes, universitarias, etc. El grupo está conformado por escritores y escritoras que han publicado desde julio del año pasado hasta ahora. Son autores que proponemos nosotros mismos y otros que vienen por solicitud. Para esta feria estamos trabajando desde enero en eso. Lo que hacemos son reuniones con los autores que solicitan la posibilidad de ir. Conocemos su obra, la propuesta y a partir de ahí decidimos. Este año la delegación tiene a 40 autores de todo el ámbito literario. Desde Marinés Scelta y Victoria Urquiza (del colectivo Write Like a Girl), gente de la editorial Mariposa Posa, el autor y músico Roberto Mercado, Miguel García Urbani, Luis Scafati, Graciela Miranda, Eugenia Román a autores de Bambalí, de Pez Menta, de Leo Libros, de la Ediunc y otros.

—¿Y cuál es el apoyo que reciben?

—Cultura se hace cargo de los pasajes aéreos o terrestres y de una noche de alojamiento, que cubre la jornada con la actividad que hagan en el stand. Sin embargo, muchos nos piden que los pasajes los saquemos con días de diferencia para hacer por sí mismos otras actividades. Nosotros también les proveemos las entradas a la feria y el espacio de la presentación, que cuenta aspectos técnicos importante. Además, tienen la asistencia total de nuestro equipo de producción. En ese sentido, tenemos allí un equipo para la atención del stand y para los autores. Además, también integran la delegación representantes de la mayoría de las bibliotecas populares de Mendoza. Van 60 personas de ahí, también de bibliotecas públicas. Va incluso una pequeña delegación de la Biblioteca San Martín. Y se suman personas que van a ser parte de jornadas profesionales de capacitación.

—¿En qué consisten esas capacitaciones?

—Los apoyamos para formarse en temas de escritura, edición, presentación de libros ante editoriales, trabajo con IA. Su formación no depende de que hagan una contraprestación, sino que creemos que nuestro apoyo suma a la literatura de Mendoza. Nosotros lo alentamos de esa manera.

Las novedades que trae el Premio Vendimia 2026

—Entre los autores que viajarán están los ganadores del Premio Vendimia de 2025, de las distintas categorías. Al mismo tiempo, acaba de lanzarse la nueva convocatoria a ese premio. ¿Qué novedades trae?

—Quiero destacar que hay un incremento sustancial del premio monetario, en más del 50%, con respecto al del año pasado. El certamen es parte del calendario Vendimia, por eso lleva su nombre, y a partir de este año pudimos ponernos al día con el cronograma tradicional, para llegar con los ganadores a la Feria del Libro de Mendoza, que se hace en octubre. Hemos sumado la incorporación de la cesión del libro al autor, con los diseños, y un contrato que dice que sólo tenemos derecho de la primera edición. Y después todos los derechos pasan al autor. Le vamos a dar mucha importancia al trabajo del jurado y a la elaboración de un acta y un texto que deberá escribir para la contratapa de los libros. Además, extendimos los plazos de presentación y del tiempo de trabajo del jurado. Por otra parte, a partir de esta edición el plazo de imposibilidad de presentarse para ganadores es de dos años. Es un certamen que también tiene que servir para dar a conocer voces nuevas. Genera mucho interés en los autores y se nota, porque ya estamos recibiendo trabajos.