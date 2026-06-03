Maitena: hace historia al recibir el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos

La célebre historietista argentina Maitena Burundarena ha marcado un hito sin precedentes en la historia del cómic internacional al convertirse en la primera mujer en recibir el prestigioso Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos .

Este galardón, considerado uno de los reconocimientos más importantes y de mayor vuelo dentro del sector a nivel mundial, consagra formalmente a la creadora en un selecto grupo de grandes maestros de la disciplina que previamente integraron figuras emblemáticas de la talla del mendocino Quino , Forges , El Roto y Ziraldo .

Entre los principales argumentos expresados, se subrayó la profunda innovación y originalidad de su lenguaje humorístico, el significativo impacto cultural y social de sus viñetas, su consolidada proyección internacional y, de modo muy especial, la notable calidad y consistencia demostrada a lo largo de toda su trayectoria artística.

Durante el acto de entrega, la dibujante argentina celebró el verdadero poder del humor cotidiano y doméstico como una herramienta de transformación y conexión.

En sus declaraciones, argumentó que las expresiones humorísticas logran que las personas de distintas procedencias se rían juntas, funcionando como un elemento que une y que permite abordar, desde otra perspectiva, estados complejos del alma como la furia, el rencor, la vergüenza y hasta la propia miseria humana. Asimismo, Maitena citó al escritor francés Raymond Queneau al asegurar que el humor constituye, en el fondo, una tentativa esencial para limpiar la estupidez humana.

El humor de Maitena en una "época reaccionaria"

La creadora también reflexionó sobre la fuerte connotación que adquiere su reconocimiento en la actualidad. Expresó que su elección habla de una posición política muy interesante en una época que describió como reaccionaria, en la cual la misoginia avanza y los derechos de las mujeres suelen percibirse como una amenaza.

Tras recordar que cuando se anunció originalmente el fallo en noviembre del año pasado no se había candidateado ni sabía que el premio seguía vigente por haber estado suspendido largo tiempo, se mostró sumamente complacida por la elección de su perfil, ya que sus temáticas habituales exceden la simple anécdota y se introducen de lleno en cuestiones sociales colectivas.

Maitena: la humorista gráfica que cambió la tinta por el iPad

Finalmente, en el plano netamente técnico de su oficio, la ilustradora detalló los cambios metodológicos en su producción actual. Admitió que continúa elaborando una gran cantidad de bocetos antes de alcanzar la obra final, los cuales posteriormente pasa a tinta y termina pintando.

Sin embargo, reveló que abandonó el uso tradicional de la pluma, la tinta física y las acuarelas para valerse por completo de un iPad. Según explicó la artista, la utilización de este dispositivo digital moderno le permite conservar exactamente el mismo proceso de creación artística de siempre, pero de una manera mucho más rápida y menos sucia.