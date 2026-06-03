3 de junio de 2026 - 14:17

Convocatoria de Los Andes: obras de María Teresa Graffigna

Se trata de una artista visual sanjuanina, que comparte con los lectores algunas de sus obras, recreaciones de petroglifos en xilografía; y otra en pastel.

María Teresa Graffigna, artista visual sanjuanina.

María Teresa Graffigna, artista visual sanjuanina.

Foto:

María Teresa Graffigna:&nbsp;“Serie Z N°6”.&nbsp;Recreación de petroglifos precolombinos. Ampiza, Córdoba. 1998. Técnica: xilografía.

María Teresa Graffigna: “Serie Z N°6”. Recreación de petroglifos precolombinos. Ampiza, Córdoba. 1998. Técnica: xilografía.

Foto:

María Teresa Graffigna: “Antigüas señales”.&nbsp;Recreación de petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2009. Técnica: xilografía.

María Teresa Graffigna: “Antigüas señales”. Recreación de petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2009. Técnica: xilografía.

Foto:

María Teresa Graffigna:&nbsp;“Tañidos”. Capilla de Achango, San Juan. 2002. Técnica: pastel.

María Teresa Graffigna: “Tañidos”. Capilla de Achango, San Juan. 2002. Técnica: pastel.

Foto:

María Teresa Graffigna: “Serie: Misterio Americano”. Recreación petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2007. Técnica: xilografía.

María Teresa Graffigna: “Serie: Misterio Americano”. Recreación petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2007. Técnica: xilografía.

Foto:

Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

María Teresa Graffigna nació el 17 de mayo de 1941, en San Juan. Estudió Bellas Artes con Jane Volpiansky y Marta Chena.

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Vivió en Córdoba, Madrid, Buenos Aires y San Juan.

En Madrid continuó con sus estudios artísticos, experimentando con diferentes técnicas aplicadas al telar, al diseño de indumentaria, grabado e impresión. Regresó a la Argentina a fines de la década del ´80 donde expuso en diversos espacios como el Museo del Área Fundacional (Mendoza) y el Tornambé, (San Juan).

Aunque su obra es diversa, coherente y profunda, su mayor aporte son sus series de grabados de petroglifos precolombinos. María Teresa es una “arqueóloga de la imagen”, cuya misión es ser un “nexo arqueológico” a otros mundos y culturas milenarias de “Nuestramérica” profunda. Sus grabados integran colecciones privadas en Argentina, España, Uruguay y Corea. Vía de contacto con la artista: [email protected]

Las obras

Estos son los trabajos que comparte María Teresa Graffigna en esta convocatoria.

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María Teresa Graffigna: “Tañidos”. Capilla de Achango, San Juan. 2002. Técnica: pastel.

María Teresa Graffigna: “Tañidos”. Capilla de Achango, San Juan. 2002. Técnica: pastel.

Graffigna
María Teresa Graffigna: “Serie: Misterio Americano”. Recreación petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2007. Técnica: xilografía.

María Teresa Graffigna: “Serie: Misterio Americano”. Recreación petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2007. Técnica: xilografía.

Graffigna
María Teresa Graffigna: “Serie Z N°6”. Recreación de petroglifos precolombinos. Ampiza, Córdoba. 1998. Técnica: xilografía.

María Teresa Graffigna: “Serie Z N°6”. Recreación de petroglifos precolombinos. Ampiza, Córdoba. 1998. Técnica: xilografía.

Graffigna
María Teresa Graffigna: “Antigüas señales”. Recreación de petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2009. Técnica: xilografía.

María Teresa Graffigna: “Antigüas señales”. Recreación de petroglifos precolombinos. Valle de la Luna, San Juan. 2009. Técnica: xilografía.

Convocatoria abierta

Esta convocatoria de DIARIO LOS ANDES y DIARIO DE CUYO está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO LOS ANDES, que podrán consultar en este Link.

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