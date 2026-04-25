25 de abril de 2026 - 19:11

En San Juan brilló la natación de Mendoza de Regatas

Nuevamente el equipo de natación del Club Mendoza de Regatas dio que hablar en el torneo nacional de aguas abiertas que se disputó en San Juan

Natación. Valentín Cheruze logró una medalla dorada en el Dique Punta Negra en San Juan

Natación. Valentín Cheruze logró una medalla dorada en el Dique Punta Negra en San Juan

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En las aguas del Dique Punta Negra en la Provincia de San Juan se disputó la tercera fecha Circuito de Aguas Abiertas, los especialistas que integran esta modalidad en el equipo de natación de Mendoza de Regatas obtuvieron muy buenos resultados por ejemplo: Valentín Cheruze obtuvo el primer lugar en la modalidad de cinco kilómetros entre cadetes.

Leé además

Valentino Cheruze el gran ganador en Santo Tomé

La Natación de Mendoza otra vez con tres podios en Santa Fe
Natación: Tres detacadas nadadoras: Martina Delpodio y Alma Olguin

El equipo de natación de Mendoza de Regatas suma experiencia y títulos

Por otra parte, Martina Delpodio obtuvo el tercer puesto en 5 km en cadetas y Martina Contreras se quedó con el tercer lugar 10 km damas mayores.

Informe técnico de Claudio Capezzone.

Una vez finalizada la jornada el profesor Capezzone emitió su opinión respecto al desempeño de sus pupilos. "Los tres nadadores tuvieron una actuación destacada en la vecina provincia pese al frío de la jornada".

"Las dos Martinas disputar palmo a palmo el pelotón puntero hasta el final de la competencia, se quedaron un poco en el Sprints final, en el caso de Valentino al promediar la competencia se empezó a distancias del competidor cordobés q luego quedo segundo", apuntó Capezzone.

Luego el coach de CMR puntualizó: "Los tres nadadores demuestran mucha templanza a la hora de competir y se preparan para la última participación del circuito en Santa Fe".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las chicas de Club Alemán que muestran sus medallas doradas

Por primera vez en su historia, Club Alemán pateó el tablero y se coronó campeón Regional "B"

Lionel Scaloni en el radar del Real Madrid. 

Bombazo: Real Madrid sueña con Lionel Scaloni después de la Copa del Mundo

Por Redacción Deportes
La colección Mundial 2026 contará con más de 100 páginas y casi mil figuritas, con las selecciones de los 48 países participantes.

Y un día salió el álbum de figuritas del Mundial 2026: cuánto cuesta, dónde conseguirlo y todo los detalles

Por Redacción Deportes
TENIS. Francisco Cerúndolo aplastó a Darderi y se metió en los octavos de final del Masters de Madrid. 

Tenis: Francisco Cerúndolo eliminó a Darderi y se metió en los octavos de final del Masters de Madrid