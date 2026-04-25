En San Juan brilló la natación de Mendoza de Regatas

Nuevamente el equipo de natación del Club Mendoza de Regatas dio que hablar en el torneo nacional de aguas abiertas que se disputó en San Juan

Natación. Valentín Cheruze logró una medalla dorada en el Dique Punta Negra en San Juan

En las aguas del Dique Punta Negra en la Provincia de San Juan se disputó la tercera fecha Circuito de Aguas Abiertas, los especialistas que integran esta modalidad en el equipo de natación de Mendoza de Regatas obtuvieron muy buenos resultados por ejemplo: Valentín Cheruze obtuvo el primer lugar en la modalidad de cinco kilómetros entre cadetes.

Por otra parte, Martina Delpodio obtuvo el tercer puesto en 5 km en cadetas y Martina Contreras se quedó con el tercer lugar 10 km damas mayores.

Informe técnico de Claudio Capezzone. Una vez finalizada la jornada el profesor Capezzone emitió su opinión respecto al desempeño de sus pupilos. "Los tres nadadores tuvieron una actuación destacada en la vecina provincia pese al frío de la jornada".

"Las dos Martinas disputar palmo a palmo el pelotón puntero hasta el final de la competencia, se quedaron un poco en el Sprints final, en el caso de Valentino al promediar la competencia se empezó a distancias del competidor cordobés q luego quedo segundo", apuntó Capezzone.