La Natación de Mendoza otra vez con tres podios en Santa Fe

En la ciudad de Santo Tomé en la Provincia de Santa Fe se realizó la cuarta fecha del Circuito Nacional de Aguas Abiertas. El equipo de Natación Mendoza de Regatas obtuvo resultados de alto nivel como, por ejemplo, el primer puesto de Valentino Cheruze en la modalidad de 5 kilómetros.

La cuarta y última fecha del circuito como viene obtuvo un buen balance para el equipo del lago. Los tres nadadores cumplieron una buena actuación y pelearon el primer lugar hasta los últimos metros, en el caso de Martina Delpodio solamente por cuatro segundos, Martina Contreras, quedó un poco renegada a partir de los 8 km y Valentino se "cortó" solo desde el principio superando a su repetido rival por un minuto y medio.

Informe Técnico final de Claudio Capezzone

El destacado coach de Mendoza de Regatas una vez finalizado el evento argumentó: "Martina Delpodio y Valentino Cheruze quedaron clasificados para el próximo campeonato mundial juvenil. En el caso de Martina esta fue su primera experiencia y esta dando un año de ventaja para la categoría, Valentino en cambio es un nadador muy joven pero con experiencia internacional en fondo de pileta y aguas abiertas, los dos a mi entender son nadadores muy técnicos y competitivos con mucho futuro, más allá de este presente, esperamos q tengan una buena actuación mundialista".

Luego puntualizó: "En el caso de Martina Contreras, estamos a la espera de las listas oficiales del armado de seleccionados nacionales para eventos internacionales".