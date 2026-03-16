Murió un trabajador mientras limpiaba en inmediaciones del teatro Frank Romero Day

Fabián Rentería, de 60 años, integrante de la cooperativa de limpieza El Algarrobo, de Las Heras, se encontraba desarrollando labores en las zonas aledañas al predio cuando se descompensó. En febrero murió un joven operario cuando realizaba tareas durante el armado del escenario para la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El operario se encontraba desarrollando l abores en las zonas aledañas al predio cuando comenzó a sentirse mal .

Un trabajador reciclador de 60 años falleció durante la madrugada de este lunes luego de sufrir una descompensación mientras realizaba tareas de limpieza en las inmediaciones del teatro griego Frank Romero Day, en Ciudad. La muerte de este operario se suma a la del joven técnico que falleció el pasado 26 de febrero cuando realizaba tareas durante el armado del escenario para la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La víctima fue identificada como Fabián Rentería, integrante de la cooperativa de limpieza El Algarrobo, de Las Heras. Según se informó desde la subsecretaria de Cultura, el operario se encontraba desarrollando labores en las zonas aledañas al predio cuando comenzó a sentirse mal.

Ante la situación, fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias y posteriormente trasladado al Hospital Luis Lagomaggiore. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento como consecuencia de un infarto masivo.

La cooperativa de trabajo formaba parte del operativo de limpieza acordado con las productoras privadas que organizaron el festival musical realizado el domingo en el teatro griego Frank Romero Day.

Un joven técnico murió en febrero, durante el armado del escenario para Vendimia Un joven técnico de 21 años falleció el jueves 26 de febrero luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el Teatro Griego Frank Romero Day . El hecho ocurrió en pleno preparativos para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en su edición número 90.