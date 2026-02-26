26 de febrero de 2026 - 20:29

Murió un técnico tras descompensarse en el Frank Romero Day en pleno preparativo para Vendimia

Una ambulancia que estaba en el lugar lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Español, donde se confirmó su fallecimiento.

Murió un técnico en el Frank Romero Day.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven técnico falleció este jueves luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el Teatro Griego Frank Romero Day, en la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió en pleno preparativos para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en su edición número 90.

Un centenar de personas vienen trabajando en el armado del anfiteatro para llevar a cabo el Acto Central de la fiesta más importante del país, que se realizará el próximo sábado 7 de marzo. Durante los trabajos, el hombre sufrió un desequilibrio de su cuerpo por razones que aún se desconocen.

Según la información preliminar, el trabajador se descompensó en el lugar y fue asistido de inmediato por una ambulancia que ya estaba en el predio. El personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado de urgencia.

El trabajador ingresó a la guardia del Hospital Español, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

