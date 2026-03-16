16 de marzo de 2026 - 17:29

Bajo la lupa: el River de Eduardo Coudet ya tiene algunos detalles que lo hacen competitivo

Con dos partidos jugados, dos triunfos, 10 entrenamientos y 18 jugadores utilizados, el River de Coudet ya muestra señales muy positivas.

El DT Eduardo Coudet, ya logró otra cara en River Plate.&nbsp;

El DT Eduardo Coudet, ya logró otra cara en River Plate. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El inicipiente proceso de Eduardo Coudet en River

Coudet lleva una decena de entrenamientos. Aún es poco tiempo para lograr una radiografía total del plantel. Quizá luego del parate por la fecha FIFA, cuando duplique el tiempo de trabajo, tenga más herramientas para meter su mano y que sean más evidentes sus marcas de agua en la foto del equipo. Por ahora decidió tocar poco y sólo pedir algunas cuestiones puntuales. Si se mira, por ejemplo, la base del equipo de Gallardo, es el 90 por ciento del mismo equipo; apenas lo de Kendry Páez es diferente.

Mientras tanto observa y trata que todos sumen minutos. Si bien jugaron los mismos 11 en los dos partidos y está cerca de meterse Freitas en ese esquema, tuvieron aire Colidio, Castaño, Paulo Díaz, Maxi Salas, Viña y Juanfer. Es posible que en Córdoba sea tiempo de Galoppo, Lencina y Bustos. Ya lo dijo el propio DT al avisar que tiene que estar cerca de los que juegan pocos minutos porque son ellos los que le dan competencia a los titulares y levantan el nivel del plantel.

La adaptaciónd de Eduardo Coudet al plantel de River

Lo que sí demostró Coudet en este tiempo es su poder de adaptación a lo que encontró y no a lo que más le gusta. En dos partidos, sólo ayer en el segundo tiempo jugó con doble 9, un sistema que casi fue una biblia para él. Pero como vio que el equipo por ahora se hace fuerte sobre el buen pie y la tenencia y no sobre la cuestión física, armó un equipo que privilegia el primer aspecto por sobre el segundo. Las presencias de Subiabre y Páez vienen de la mano de esa situación.

Otro aspecto fundamental de índole anímica o simbólica es que su presencia y sobre todo sus declaraciones le quitaron drama al asunto y le bajaron la intensidad a las cuestiones que nada tenían que ver con el juego en sí. Coudet habló mucho de fútbol y de cuestiones tácticas, exacerba su modo tan personal de responder y siempre elogia a los jugadores por sus capacidades y sus condiciones técnicas. Con esas maneras sacó la polémica del primer plano, también acompañado por los triunfos.

Para Eduardo Coudet, la cinta de capitán de River es de Juanfer

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Finalmente, respaldó el orden interno del grupo y no hubo nada que haga romper un sistema que ya venía desde hace mucho. Es más, se habló mucho de Juanfer Quintero y el 10 no sólo volvió a jugar, sino que cuando entró el Chino Martínez Quarta le dio la capitanía. También se habló mucho de fin de ciclo para Castaño y Paulo Díaz, los más resistidos por los hinchas; los dos tuvieron minutos contra Sarmiento para que quede en claro que todos empiezan de cero en serio.

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