Bajo la lupa: el River de Eduardo Coudet ya tiene algunos detalles que lo hacen competitivo

Mientras tanto observa y trata que todos sumen minutos. Si bien jugaron los mismos 11 en los dos partidos y está cerca de meterse Freitas en ese esquema, tuvieron aire Colidio, Castaño, Paulo Díaz, Maxi Salas, Viña y Juanfer. Es posible que en Córdoba sea tiempo de Galoppo, Lencina y Bustos. Ya lo dijo el propio DT al avisar que tiene que estar cerca de los que juegan pocos minutos porque son ellos los que le dan competencia a los titulares y levantan el nivel del plantel.
La adaptaciónd de Eduardo Coudet al plantel de River
Otro aspecto fundamental de índole anímica o simbólica es que su presencia y sobre todo sus declaraciones le quitaron drama al asunto y le bajaron la intensidad a las cuestiones que nada tenían que ver con el juego en sí. Coudet habló mucho de fútbol y de cuestiones tácticas, exacerba su modo tan personal de responder y siempre elogia a los jugadores por sus capacidades y sus condiciones técnicas. Con esas maneras sacó la polémica del primer plano, también acompañado por los triunfos.
Para Eduardo Coudet, la cinta de capitán de River es de Juanfer
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¡LA DUPLA QUE ILUSIONA A LOS HINCHAS DE RIVER! Imperdible esta secuencia: Eduardo Coudet le pide a Quintero que abra el juego, pero Juanfer estuvo cerca de marcar un golazo de tiro libre y el Chacho terminó aprobando la decisión del colombiano. ¡Dos personajes! pic.twitter.com/fT9fJ98dhA