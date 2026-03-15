River superó sin problemas a Sarmiento de Junín, y lo venció por 2 a 0

River jugó un gran partido y no tuvo problemas en superar a Sarmiento de Junín por 2 a 0, en el Estadio Monumental . Los tantos de Sebastián Driussi e Ian Subiabre significaron los primeros tres puntos en casa para Eduardo Coudet, en la Liga Profesional .

El primer tiempo del Millonario fue de menor a mayor . Comenzó dubitativo y sin encontrar espacios ante el buen trabajo defensivo del Verde, que presionó en cada oportunidad sobre su propio terreno , y aplicó una mezcla de marcas individuales con apoyos para contener los embates de los laterales locales.

Sin embargo, fue imposible para Sarmiento mantener esa intensidad durante mucho tiempo, y eso provocó que fuera quedándose en la tarea de morder y no dejarle espacios a River, que se dedicó a darle movimiento al balón con paciencia y calma. Así, las chances comenzaron a caer en cantidad después de la media hora de juego.

En el lapso entre los minutos 30 y 40, el dueño de casa contó con cuatro chances claras . Remates sin éxito de Aníbal Moreno, Sebastián Driussi y Kendry Páez, y un centro del ecuatoriano que Martínez Quarta conectó por el segundo palo , enviándola por encima del travesaño.

Todo eso fue el aviso de lo que ocurriría antes del cierre del primer tiempo, cuando Sarmiento recibió dos golpes duros. Primero, la expulsión de Gabriel Díaz por doble amarilla. Luego, el centro de Kendry Páez y el taco de Sebastián Driussi ante la duda del arquero Burrai y el defensor que lo acompañaba, que se convirtió en el 1 a 0.

EL AURA DE LA DUPLA KENDRY-DRIUSSI: centro con comba ideal del ecuatoriano y tacazo del delantero para marcar el 1-0 de River ante Sarmiento y meter un festejo TOP en el Más Monumental. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/cxPiSooFvH

El complemento fue una profundización de lo observado en la recta final de la etapa inicial. River dueño absoluto de la pelota y de los tiempos del partido, y Sarmiento agazapado peligrosamente contra su propio arco sin intenciones de salir. Los que rompieron la modorra en la búsqueda del segundo tanto fueron Lautaro Rivero y Marcos Acuña, que dispararon desde lejos y obligaron la estirada del arquero.

Con el objetivo de profundizar el control del esférico y encontrar espacios entre líneas que puedan vulnerar la muralla verde, Eduardo Coudet mandó al campo de juego a Juan Fernando Quintero. Sobre 25', el colombiano encontró por el carril central a Moreno, que habilitó a Ian Subiabre para el remate cruzado que estampó el 2 a 0. Un ratito después casi convirtió con un espectacular tiro libre.

Subiabre anotó el 2 a 0 para el Millonario:

Embed ZURDAZO CRUZADO DEL PIBE Y BESO AL ESCUDO: gran asistencia de Aníbal Moreno y definición de Subiabre para marcar el 2-0 del River de Chacho Coudet ante Sarmiento en el Más Monumental.



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Con el 2 a 0, el Millonario le bajó la persiana de forma definitiva a un trámite que en ningún momento estuvo en duda. Sin embargo, hubo tiempo para los ingresos de Maxi Salas y Paulo Díaz, dos jugadores que el Chacho necesita recuperar física y futbolísticamente si quiere ampliar las opciones dentro del plantel, y para algunas chances clarísimas de Ian Subiabre, Gonzalo Montiel y el propio Salas que Burrai ahogó.

Gran triunfo de River en el Monumental, que cambió notablemente su ambiente luego de un 2026 a pura decepción, bronca y frustración. El debut de Coudet en casa fue inmejorable, y los fanáticos se ilusionan con un mejor futuro.

Formaciones de River - Sarmiento:

River (2): Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Kendry Páez, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento (0): Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Carlos Villalba; Gabriel Díaz, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Darío Herrera

Goles: PT: 40' Sebastián Driussi (R). ST: 25' I. Subiabre (R)

Cambios: ST: 00' J. Freitas por Paéz (R), 14' D. Churín por Marabel (S), 15' J. Quintero por Galván (R), 21' J. Cabrera por Villalba (S), 21' Y. Arismendi por Santamaría (S), 21' S. Salle por Contrera (S), 26' K. Castaño por Moreno (R), 35' M. Salas por Driussi (R), 35' P. Díaz por Martínez Quarta (R), 43' J. Gómez por Zabala (S)

Incidencias: PT: 39' Gabriel Díaz por doble amonestación (S)