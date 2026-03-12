Martinez Quarta el primer capitán de River en el ciclo de Eduardo Coudet: cometió un penal polémico

Sobre el final del primer tiempo, el zaguero de River sujetó a Jordy Caicedo y Nicolás Ramírez sancionó la pena máxima a favor del Globo.

El primer equipo de River en la era Coudet. Martínez Quarta, el gran capitán.

Poco antes del final del primer tiempo del encuentro entre River y Huracán, Lucas Martínez Quarta, el primer capitán de la era de Eduardo Coudet, sujetó a Jordy Caicedo dentro del área y el árbitro Nicolás Ramírez pitó penal al favor del Globo. El ecuatoriano lo cambió por gol y selló el 1 a 1 parcial.

Todo River le reclamó al árbitro, argumentando que el agarrón no era lo suficientemente alevoso como para cobrar penal. Coudet, además, pidió un offside que no existió, ya que Fausto Vera tardó en salir y habilitó a todos.

El VAR no llamó al colegiado y la sanción fue confirmada. El ecuatoriano lo cambió por gol y alcanzó su quinto tanto en lo que va del Torneo Apertura.

Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/BTh7VPye3Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026 Martínez Quarta quedará en los registros como el primer capitán de la era Coudet. Esta decisión sigue la misma línea del ciclo de Marcelo Gallardo, que tenía al ex Fiorentina como tercer capitán por detrás de Franco Armani y Juan Fernando Quintero. El arquero es baja por lesión y el colombiano irá al banco por no estar al cien físicamente, por lo que se puede suponer que este orden se respetará.