Martinez Quarta el primer capitán de River en el ciclo de Eduardo Coudet: cometió un penal polémico

Poco antes del final del primer tiempo del encuentro entre River y Huracán, Lucas Martínez Quarta, el primer capitán de la era de Eduardo Coudet, sujetó a Jordy Caicedo dentro del área y el árbitro Nicolás Ramírez pitó penal al favor del Globo. El ecuatoriano lo cambió por gol y selló el 1 a 1 parcial.
El Millonario vencía 1 a 0 al Globo gracias a un gol de Sebastián Driussi, pero a pocos minutos del final del primer tiempo, llegó la jugada que desató la polémica. Huracán sacó un lateral al área que fue despejado por Lautaro Rivero, pero Ignacio Campo volvió a meterla de cabeza. El joven Thaiel Peralta la bajó y, cuando Caicedo estaba por anticipar a Martínez Quarta, éste lo tomó de la camiseta y Ramírez no dudó en sancionar penal.
Todo River le reclamó al árbitro, argumentando que el agarrón no era lo suficientemente alevoso como para cobrar penal. Coudet, además, pidió un offside que no existió, ya que Fausto Vera tardó en salir y habilitó a todos.
El VAR no llamó al colegiado y la sanción fue confirmada. El ecuatoriano lo cambió por gol y alcanzó su quinto tanto en lo que va del Torneo Apertura.
Martínez Quarta quedará en los registros como el primer capitán de la era Coudet. Esta decisión sigue la misma línea del ciclo de Marcelo Gallardo, que tenía al ex Fiorentina como tercer capitán por detrás de Franco Armani y Juan Fernando Quintero. El arquero es baja por lesión y el colombiano irá al banco por no estar al cien físicamente, por lo que se puede suponer que este orden se respetará.
Será la sexta vez que el defensor porte la cinta y la tercera desde que volvió a vestir la Banda, luego de haberla usado en las fechas 7 y 8 contra Banfield e Independiente Rivadavia. Contra el Taladro hizo uno de los goles en la despedida del Muñeco