Martinez Quarta el primer capitán de River en el ciclo de Eduardo Coudet: cometió un penal polémico

Sobre el final del primer tiempo, el zaguero de River sujetó a Jordy Caicedo y Nicolás Ramírez sancionó la pena máxima a favor del Globo.

El primer equipo de River en la era Coudet. Martínez Quarta, el gran capitán.

En el debut de Eduardo Coudet, Huracán recibe a River en el Tomás Adolfo Ducó. 

En el debut de Coudet, River le ganó 2-1 a Huracán con un penal de Montiel tras la intervención del VAR
El Globo y el Millonario se vuelven a encontrar las caras el estadio Tomás Adolfo Ducó. 

Se viene el debut de Eduardo Coudet en el Millonario: diez datos de la previa de Huracán vs. River
El Millonario vencía 1 a 0 al Globo gracias a un gol de Sebastián Driussi, pero a pocos minutos del final del primer tiempo, llegó la jugada que desató la polémica. Huracán sacó un lateral al área que fue despejado por Lautaro Rivero, pero Ignacio Campo volvió a meterla de cabeza. El joven Thaiel Peralta la bajó y, cuando Caicedo estaba por anticipar a Martínez Quarta, éste lo tomó de la camiseta y Ramírez no dudó en sancionar penal.

Todo River le reclamó al árbitro, argumentando que el agarrón no era lo suficientemente alevoso como para cobrar penal. Coudet, además, pidió un offside que no existió, ya que Fausto Vera tardó en salir y habilitó a todos.

Martínez Quarta quedará en los registros como el primer capitán de la era Coudet. Esta decisión sigue la misma línea del ciclo de Marcelo Gallardo, que tenía al ex Fiorentina como tercer capitán por detrás de Franco Armani y Juan Fernando Quintero. El arquero es baja por lesión y el colombiano irá al banco por no estar al cien físicamente, por lo que se puede suponer que este orden se respetará.

Será la sexta vez que el defensor porte la cinta y la tercera desde que volvió a vestir la Banda, luego de haberla usado en las fechas 7 y 8 contra Banfield e Independiente Rivadavia. Contra el Taladro hizo uno de los goles en la despedida del Muñeco

