13 de marzo de 2026 - 08:59

Debut, triunfo y la palabra de Eduardo Coudet: "Tengo fe de que este grupo puede jugar muy bien"

El flamante entrenador millonario dijo que fueron "justos ganadores" en Parque Patricios, explicó por qué pateó el penal Juanfer Quintero y habló de su inicio de ciclo: "La semana fue una cagada a palos importante pero estoy con mucha energía".

Eduardo Coudet debutó y cantó victoria en River. Su análisis. 

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Eduardo Coudet vivió este jueves su debut como entrenador de River con una victoria ajustada por 2-1 sobre Huracán y analizó el encuentro, algunas alternativas del partido y cómo atravesó estos primeros días de su ciclo, todo con su particular estilo para declarar.

El penal de Juanfer Quintero

Además, se encargó de esclarecer la situación previa al penal fallado por Juanfer Quintero: "Yo no tomé la decisión, les quiero aclarar que para mí los jugadores deciden. Sí que estaba el cambio y tuve la decisión de hacerlo antes pero yo no dije 'pateás vos', son los momentos de cómo se sienten. Tomaron la decisión de que pateara Juan y después el Cache (Gonzalo Montiel)".

Luego, amplió: "Ellos ven el momento y eso habla de compañerismo, porque Juan podría haber sido egoísta y querido la revancha pero dijo 'patealo vos'. Sinceramente no designo a un pateador, no me quiero quitar la responsabilidad. Lo dejé ir, esa es la verdad. A pesar de errar el penal seguimos con la misma intención y generado muchas más situaciones, y también (Hernán) Galíndez ha tenido una gran actuación para que el resultado fuera un poco más apretado".

El penal de Huracán que protestó Eduardo Coudet

También, el Chacho desdramatizó su protesta por el penal para el Globo: "Ni la vi, no te voy a mentir. Cuando te cobran el penal en contra, protestás. Siempre tratando de no pasarme, hace muchísimo tiempo que no me echan, he mejorado bastante, pero protestar protestamos todos. No quiero ser injusto, con el único que tenés la descarga siempre es con el cuarto y la verdad que estaba lejísimo pero bueno, es costumbre".

Por otra parte, Coudet dijo sobre Kendry Páez, una de sus apuestas en el once: "Lo vi muy bien, de juego y de actitud. Quiero recuperar un poco el juego, al ser más volante que segunda punta genera toques, que nos asociemos más y quizás cuando va con un segunda punta es más directo".

La lesión de Sebastián Driussi

También reveló sobre la lesión de Driussi: "Seba viene con una pubalgia y siente dolor, pregunté y es más ese tema que una lesión muscular. Muscularmente no es nada, el pubis a veces molesta de más y te impide hacer cosas".

Por último, se refirió a sus horas estrenando el cargo de conductor de La Banda: "Fue una semana muy agitada, todo muy rápido, en mi cabeza parece que estoy hace un mes y pasó una semana, pero vamos a tratar de seguir mejorando y entendiéndonos. Tenemos muy buen plantel, pero cuando a veces las cosas vienen mal y cruzadas hay que enderezarlas".

Más suelto aún en la última respuesta, se sinceró: "La semana fue una cagada a palos importante pero estoy con mucha energía, no me voy a cansar, no podemos relajar. Del fútbol argentino uno nunca se va, no me perdí una fecha desde que salí de acá, pero me gusta hacer silencio porque no quiero opinar desde afuera. Me he vuelto más planta, estoy fuera de las redes sociales, del consumo de todo tipo. Tenía TikTok y lo borré cuando me subí al avión para venir para acá así que no me entero más de nada".

"Sé cómo juega cada equipo, conozco a los jugadores, soy medio enfermito de cómo juegan. Me gusta ver fútbol, soy bastante pesado, y trato de mejorar a los jugadores. Tenemos un grupo muy sano y muy trabajador y tengo fe de que puede jugar muy bien al fútbol, que es la primera intención que tenemos", finalizó.

