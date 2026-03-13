Debut, triunfo y la palabra de Eduardo Coudet: "Tengo fe de que este grupo puede jugar muy bien"
El flamante entrenador millonario dijo que fueron "justos ganadores" en Parque Patricios, explicó por qué pateó el penal Juanfer Quintero y habló de su inicio de ciclo: "La semana fue una cagada a palos importante pero estoy con mucha energía".
Eduardo Coudet debutó y cantó victoria en River. Su análisis.
Eduardo Coudet vivió este jueves su debut como entrenador de River con una victoria ajustada por 2-1 sobre Huracán y analizó el encuentro, algunas alternativas del partido y cómo atravesó estos primeros días de su ciclo, todo con su particular estilo para declarar.
Luego, amplió: "Ellos ven el momento y eso habla de compañerismo, porque Juan podría haber sido egoísta y querido la revancha pero dijo 'patealo vos'. Sinceramente no designo a un pateador, no me quiero quitar la responsabilidad. Lo dejé ir, esa es la verdad. A pesar de errar el penal seguimos con la misma intención y generado muchas más situaciones, y también (Hernán) Galíndez ha tenido una gran actuación para que el resultado fuera un poco más apretado".
También reveló sobre la lesión de Driussi: "Seba viene con una pubalgia y siente dolor, pregunté y es más ese tema que una lesión muscular. Muscularmente no es nada, el pubis a veces molesta de más y te impide hacer cosas".
Por último, se refirió a sus horas estrenando el cargo de conductor de La Banda: "Fue una semana muy agitada, todo muy rápido, en mi cabeza parece que estoy hace un mes y pasó una semana, pero vamos a tratar de seguir mejorando y entendiéndonos. Tenemos muy buen plantel, pero cuando a veces las cosas vienen mal y cruzadas hay que enderezarlas".