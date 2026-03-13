Debut, triunfo y la palabra de Eduardo Coudet: "Tengo fe de que este grupo puede jugar muy bien"

Eduardo Coudet vivió este jueves su debut como entrenador de River con una victoria ajustada por 2-1 sobre Huracán y analizó el encuentro, algunas alternativas del partido y cómo atravesó estos primeros días de su ciclo, todo con su particular estilo para declarar.

"Fuimos justos ganadores en cuanto a situaciones y generación de juego y tenemos que seguir trabajando , pero he visto muchas cosas buenas y para repetir y siempre hay cosas para mejorar. No es una cancha ni un rival fácil, habíamos hablado de pase lo que pase sostener la idea y la forma. No lo pudimos rematar pero generamos mucho, tuvimos la desgracia de errar un penal y muchas situaciones de gol", valoró.

Además, se encargó de esclarecer la situación previa al penal fallado por Juanfer Quintero: "Yo no tomé la decisión, les quiero aclarar que para mí los jugadores deciden. Sí que estaba el cambio y tuve la decisión de hacerlo antes pero yo no dije 'pateás vos', son los momentos de cómo se sienten. Tomaron la decisión de que pateara Juan y después el Cache (Gonzalo Montiel)".

"La semana fue una cagada a palos importante. Me he vuelto más planta, estoy fuera de las redes sociales. Lo único que tenía era TikTok y lo borré cuando me subí al avión para venir a River"

Luego, amplió: "Ellos ven el momento y eso habla de compañerismo, porque Juan podría haber sido egoísta y querido la revancha pero dijo 'patealo vos'. Sinceramente no designo a un pateador, no me quiero quitar la responsabilidad. Lo dejé ir, esa es la verdad. A pesar de errar el penal seguimos con la misma intención y generado muchas más situaciones, y también (Hernán) Galíndez ha tenido una gran actuación para que el resultado fuera un poco más apretado".

Por otra parte, Coudet dijo sobre Kendry Páez, una de sus apuestas en el once: "Lo vi muy bien, de juego y de actitud. Quiero recuperar un poco el juego, al ser más volante que segunda punta genera toques, que nos asociemos más y quizás cuando va con un segunda punta es más directo".

La lesión de Sebastián Driussi

También reveló sobre la lesión de Driussi: "Seba viene con una pubalgia y siente dolor, pregunté y es más ese tema que una lesión muscular. Muscularmente no es nada, el pubis a veces molesta de más y te impide hacer cosas".

Por último, se refirió a sus horas estrenando el cargo de conductor de La Banda: "Fue una semana muy agitada, todo muy rápido, en mi cabeza parece que estoy hace un mes y pasó una semana, pero vamos a tratar de seguir mejorando y entendiéndonos. Tenemos muy buen plantel, pero cuando a veces las cosas vienen mal y cruzadas hay que enderezarlas".

Más suelto aún en la última respuesta, se sinceró: "La semana fue una cagada a palos importante pero estoy con mucha energía, no me voy a cansar, no podemos relajar. Del fútbol argentino uno nunca se va, no me perdí una fecha desde que salí de acá, pero me gusta hacer silencio porque no quiero opinar desde afuera. Me he vuelto más planta, estoy fuera de las redes sociales, del consumo de todo tipo. Tenía TikTok y lo borré cuando me subí al avión para venir para acá así que no me entero más de nada".

"Sé cómo juega cada equipo, conozco a los jugadores, soy medio enfermito de cómo juegan. Me gusta ver fútbol, soy bastante pesado, y trato de mejorar a los jugadores. Tenemos un grupo muy sano y muy trabajador y tengo fe de que puede jugar muy bien al fútbol, que es la primera intención que tenemos", finalizó.