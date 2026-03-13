13 de marzo de 2026 - 09:22

Videos: todaslas polémicas en la cancha de Huracán en el triunfo de River con penales y expulsados

El árbitro Ramírez sancionó dos penas máximas a favor de River y uno para Huracán. Además sacó dos rojas. Videos.

Polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en River vs. Huracán: tres penales, dos VAR, dos expulsados. De todo.&nbsp; &nbsp;

Polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en River vs. Huracán: tres penales, dos VAR, dos expulsados. De todo. 

 

image
Juanfer Quintero fall&oacute; un penal que le cometieron a Subiare.&nbsp;

Juanfer Quintero falló un penal que le cometieron a Subiare.

Todos los videos de las jugadas polémicas de Huracánv s. River

El Millonario vencía 1 a 0 al Globo gracias a un gol de Sebastián Driussi, pero a pocos minutos del final del primer tiempo, llegó la jugada que desató la primera polémica. Huracán sacó un lateral al área que fue despejado por Lautaro Rivero, pero Ignacio Campo volvió a meterla de cabeza. El joven Thaiel Peralta la bajó y, cuando Jordy Caicedo estaba por anticipar a Lucas Martínez Quarta, éste lo tomó de la camiseta y Ramírez no dudó en sancionar penal.

Embed

Todo River le reclamó al árbitro, argumentando que el agarrón no era lo suficientemente alevoso como para cobrar penal. Coudet, además, pidió un offside que no existió, ya que Fausto Vera tardó en salir y habilitó a todos. El VAR no llamó al colegiado y la sanción fue confirmada. El ecuatoriano lo cambió por gol y alcanzó su quinto tanto en lo que va del Torneo Apertura.

Embed

Eduardo Coudet decidió colocar a Juan Fernando Quintero para ejecutar el penal, pero la jugada no le salió. El colombiano cruzó su remate y Hernán Galíndez se lo adivinó; tampoco pudo aprovechar el rebote, ya que su cabezazo salió débil y le volvió a quedar al arquero.

Diez minutos más tarde, el Millonario tuvo revancha. Emmanuel Ojeda metió la mano tras un tiro libre de Quintero y a primera instancia Ramírez no lo divisó, pero fue llamado por el VAR.

Aunque no solo revisó eso, también observó un encontronazo entre Lucas Carrizo y Facundo Colidio dentro del área del Globo. El central izquierdo del local estaba rompiendo el punto del penal mientras el colegiado revisaba la acción, situación que detectó el delantero millonario y fue a increparlo e intercambiaron cachetazos.

Embed

Ramírez terminó de ver las imágenes, sancionó la pena máxima para el conjunto de Núñez por "una mano de bloqueo" y decidió expulsar a ambos futbolistas por conducta violenta. Ocho minutos después del tiro libre de Quintero, Gonzalo Montiel ejecutó con clase y puso el 2 a 1 final.

Embed

En una de las últimas jugadas del partido, todo Huracán pidió penal por un empujón de Paulo Díaz sobre Juan Bisanz. Ni el árbitro ni los presentes en el VAR determinaron que el contacto fue suficiente como para sancionarlo. Coudet, desde el banco visitante, le hacía gestos a Ramírez indicando que fue "cuerpo con cuerpo", mientras los hinchas presentes en un Tomás Adolfo Ducó que contó con aforo reducido estallaban contra el juez.

