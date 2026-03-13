Videos: todaslas polémicas en la cancha de Huracán en el triunfo de River con penales y expulsados

Ramírez terminó de ver las imágenes, sancionó la pena máxima para el conjunto de Núñez por "una mano de bloqueo" y decidió expulsar a ambos futbolistas por conducta violenta. Ocho minutos después del tiro libre de Quintero, Gonzalo Montiel ejecutó con clase y puso el 2 a 1 final.
TODO HURACÁN PIDIÓ PENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO ANTE RIVER #LPFxTNTSports
En una de las últimas jugadas del partido, todo Huracán pidió penal por un empujón de Paulo Díaz sobre Juan Bisanz. Ni el árbitro ni los presentes en el VAR determinaron que el contacto fue suficiente como para sancionarlo. Coudet, desde el banco visitante, le hacía gestos a Ramírez indicando que fue "cuerpo con cuerpo", mientras los hinchas presentes en un Tomás Adolfo Ducó que contó con aforo reducido estallaban contra el juez.