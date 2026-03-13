Videos: todaslas polémicas en la cancha de Huracán en el triunfo de River con penales y expulsados

Se viene el debut de Eduardo Coudet en el Millonario: diez datos de la previa de Huracán vs. River

El Millonario vencía 1 a 0 al Globo gracias a un gol de Sebastián Driussi, pero a pocos minutos del final del primer tiempo, llegó la jugada que desató la primera polémica. Huracán sacó un lateral al área que fue despejado por Lautaro Rivero, pero Ignacio Campo volvió a meterla de cabeza. El joven Thaiel Peralta la bajó y, cuando Jordy Caicedo estaba por anticipar a Lucas Martínez Quarta, éste lo tomó de la camiseta y Ramírez no dudó en sancionar penal.

Todo River le reclamó al árbitro, argumentando que el agarrón no era lo suficientemente alevoso como para cobrar penal. Coudet, además, pidió un offside que no existió, ya que Fausto Vera tardó en salir y habilitó a todos. El VAR no llamó al colegiado y la sanción fue confirmada. El ecuatoriano lo cambió por gol y alcanzó su quinto tanto en lo que va del Torneo Apertura.

PENAL PARA HURACÁN POR LA FALTA DE MARTÍNEZ QUARTA A CAICEDO #LPFxTNTSports

Promediando la segunda etapa, el árbitro volvió a sancionar una pena máxima, pero en este caso para River. Cuando Ian Subiabre se colaba al área por el costado izquierdo, Fabio Pereyra le cruzó la pierna derecha y lo tocó levemente . Más allá de la protesta de los jugadores del Globo, el VAR ratificó la decisión del árbitro y no lo llamó.

Eduardo Coudet decidió colocar a Juan Fernando Quintero para ejecutar el penal, pero la jugada no le salió . El colombiano cruzó su remate y Hernán Galíndez se lo adivinó; tampoco pudo aprovechar el rebote, ya que su cabezazo salió débil y le volvió a quedar al arquero.

LO BAJARON A SUBIABRE Y HAY PENAL PARA RIVER ANTE HURACÁN #LPFxTNTSports

Diez minutos más tarde, el Millonario tuvo revancha. Emmanuel Ojeda metió la mano tras un tiro libre de Quintero y a primera instancia Ramírez no lo divisó, pero fue llamado por el VAR.

Aunque no solo revisó eso, también observó un encontronazo entre Lucas Carrizo y Facundo Colidio dentro del área del Globo. El central izquierdo del local estaba rompiendo el punto del penal mientras el colegiado revisaba la acción, situación que detectó el delantero millonario y fue a increparlo e intercambiaron cachetazos.

¡PASÓ DE TODO! Ramírez revisó, cobró penal para River y expulsó a Colidio y Carrizo #LPFxTNTSports



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

Ramírez terminó de ver las imágenes, sancionó la pena máxima para el conjunto de Núñez por "una mano de bloqueo" y decidió expulsar a ambos futbolistas por conducta violenta. Ocho minutos después del tiro libre de Quintero, Gonzalo Montiel ejecutó con clase y puso el 2 a 1 final.

TODO HURACÁN PIDIÓ PENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO ANTE RIVER #LPFxTNTSports



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

En una de las últimas jugadas del partido, todo Huracán pidió penal por un empujón de Paulo Díaz sobre Juan Bisanz. Ni el árbitro ni los presentes en el VAR determinaron que el contacto fue suficiente como para sancionarlo. Coudet, desde el banco visitante, le hacía gestos a Ramírez indicando que fue "cuerpo con cuerpo", mientras los hinchas presentes en un Tomás Adolfo Ducó que contó con aforo reducido estallaban contra el juez.