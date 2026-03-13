Franco Colapinto analizó un viernes complicado en China

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación Sprint tras una jornada con varios contratiempos en Shanghái. E l piloto de Alpine F1 Team admitió que quedó lejos de Pierre Gasl y y aseguró que deberá mejorar para la clasificación principal del Gran Premio.

Colapinto no ocultó su decepción por el rendimiento de su monoplaza y analizó con autocrítica lo ocurrido: “No conocía la pista, pero no di el paso de la práctica a la clasificación”, reconoció el piloto.

El piloto argentino Franco Colapinto analizó su desempeño tras una exigente primera jornada en el Gran Premio de China de la Fórmula 1, disputado en el circuito de Circuito Internacional de Shanghái. El joven corredor finalizó en el 16° puesto durante la SQ2 de la clasificación para la carrera Sprint, en una sesión que estuvo marcada por distintas dificultades y varios momentos complicados en pista.

image Franco Colapinto en el GP de China Gentileza. Una jornada compleja El argentino tuvo que afrontar un contexto complejo desde el inicio del día. Además de no conocer el trazado chino, sufrió algunos inconvenientes con su monoplaza y protagonizó un trompo durante la actividad en pista. Incluso, en un momento de la jornada, su auto quedó detenido en la salida de boxes, lo que le hizo perder tiempo valioso de trabajo mientras el equipo buscaba resolver el problema.

"Obviamente fue bueno conocer la pista y conocer un poquito más todo, pero bueno, me faltó bastante performance de mi lado del garage" pic.twitter.com/k1YwH0YrlU — Alpine ARG (@AlpineArg_) March 13, 2026 Una tediosa comparación En comparación con su compañero de equipo en Alpine F1 Team, Pierre Gasly, Colapinto quedó bastante relegado en los tiempos. El propio piloto reconoció que el francés es hoy su principal referencia dentro del equipo y admitió que todavía tiene margen para mejorar de cara a lo que resta del fin de semana en Shanghái.

El auto de @FranColapinto se detuvo momentáneamente en la calle de boxes durante la Práctica Libre 1. Cuando los mecánicos se preparaban para asistirlo, el Alpine volvió a ponerse en marcha.#F1 #ChineseGP #Colapintopic.twitter.com/qcm6AHlg3c — Carburando (@CarburandoTV) March 13, 2026 Franco Colapinto no conocía la pista "Quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1. No conocía la pista, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la práctica a la clasificación. Hay que entender el porqué, trabajar mucho y mejorar para mañana la qualy", explicó Colapinto al hacer su primer balance de la jornada.